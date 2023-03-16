手袋險變尿盆！裕美投降　小霸王日日叼底褲

藝人裕美家中有4隻愛犬，她自出世已跟狗仔一起生活，家中幾代都養狗。她養了2隻唐狗，男友林作則有隻黑色玩具狗，她之後再飼養一歲大的啡色玩具狗Romeo，本意是陪伴男友的狗狗，豈料兩隻狗做不成朋友，反而更親近2隻唐狗女，裕美笑說：「佢係屋企小霸王！」她承認Romeo被寵壞，而且很蠱惑：「佢好聰明，鍾意搞破壞，曳得嚟好抵死、好過癮，所以我哋好錫佢。」

裕美笑言愛犬很喜歡她身上的氣味，所以每天都會咬爛她一條內褲：「我已經將個洗衣籃擺到好高，佢會不停練跳，跳到就咬住你條底褲，佢會叼住凸個頭，好寸咁望住話你知，然後閃走匿去床下底、梳化底。」林作不少名筆及西裝鈕都被牠咬爛，Romeo更試過對着裕美的新手袋小便：「第一下見到佢遞腳要即刻推佢，否則過咗打佢都冇用，佢都唔知乜事！」她指愛犬很為食，試過將提子放在書架最高的位置，但愛犬為求目的不擇手段：「佢識得跳去中間嗰格，然後再諗辦法跳上去攞嚟食。」

Romeo兩個月大時只得手掌一樣大，卻天賦異稟，有「巨鵰」之稱，連裕美任職了獸醫護士十多年的表姐都說：「真係好少見到個比例咁誇張，好似中咗輻射咁！」她續說：「啲人叫我帶佢去睇醫生，我冇諗過巨鵰都要睇醫生，醫生都覺得神奇，但覺得佢係一隻好健康嘅狗仔。」Romeo已做了絕育手術，裕美本以為牠會變乖：「人哋話閹咗會定性啲，冇咁鹹濕，但佢嘅意欲一樣咁強，江山易改，本性難移！」