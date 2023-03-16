性感逆襲！Rose踢走Jisoo稱霸時裝周影響力名人榜

剛落幕的巴黎時裝周廣邀世界各地紅星撐場，爆紅全球的韓團BLACK PINK成員Jennie、Rose與Jisoo亦先後亮相，為代言品牌造勢。有海外時尚平台公布今季巴黎時裝周的「媒體價值（Earned Media Value（EMV））排行榜」。去年Rose在國際時裝周的影響力不及隊友，今年終於逆襲成功！以低V黑背心配短裙騷白滑美腿的她，比Jisoo及Jennie的戰衣更性感，為品牌帶來高達2.13億港元EMV稱霸榜首，空降今季巴黎時裝周最具影響力名人榜No.1。去年冠軍Jisoo以2.07億港元EMV跌落亞軍；26歲美國女星「蜘蛛女」Zendaya早前以火辣的豹女郎造型亮相，為品牌帶來2.05億港元EMV，進佔第3位；韓國男神宋江以1.98億港元EMV排第4位，是躋身10強的唯一男星。

英國女星Florence Pugh、巴西女星Marina Ruy Barbosa與美國真人騷女星Kim Kardashian依次排第5至7位；早前弄傷右眼下方的Jennie負傷撐時裝周，威力遠遜隊友，僅以約9,477萬港元EMV進佔第9位，影響力甚至不如第8位的韓團TWICE師妹組合NMIXX；英國天后Dua Lipa掹車邊排第10位。

另外，BLACK PINK泰籍成員Lisa近日偕Jennie、朴寶劍及韓團Big Bang成員太陽，與訪韓的美國男星活地夏里遜（Woody Harrelson）見面，活地上載合照表示，與一群才華洋溢的年輕人度過快樂時光。