【是日通勝】

農曆二月廿六

癸卯年 乙卯月 甲戌日

吉時：上午5時至7時、上午9時至11時、下午1時至3時

凶時：上午7時至9時、中午11時至1時、下午5時至7時

宜：移徙、出行、動土

忌：乘船、出財、開倉

幸運方向：坐東北向西南

幸運數字：8、19、28

幸運顏色：白

【星座運程】

今日幸運星：處女座

白羊座：愛情運欠佳，過多遷就易令伴侶得寸進尺。

金牛座：貪字得個貧，求財要依正路，勿鋌而走險。

雙子座：處理感情問題忌拖泥帶水，以免小事化大！

巨蟹座：判斷力差，投資要審慎，意氣用事易中伏。

獅子座：愛情運比較弱勢，過於被動難獲愛神眷顧。

處女座：各方面運勢都不錯，惟獨理財態度要審慎。

天秤座：財運一般，謀事忌衝動，小心駛得萬年船。

天蠍座：別因小挫折而方寸大亂，對自己要有信心。

人馬座：一子錯滿盤皆落索，謀事一定要步步為營。

山羊座：脾氣差有損身心健康，勿被負面情緒騎劫。

水瓶座：愛情運最強，有暗戀對象者不妨趁機表白。

雙魚座：保持好心情，好好控制脾氣，身體更健康！

【生肖運程】

相沖生肖：龍

旺弱指數：（升）狗 人緣旺

（跌）龍 有意外

鼠：受家事困擾，宜趕快處理，勿逃避責任。

牛：事業運低迷，一旦遇上煩惱要保持冷靜。

虎：相信自己的能力，可於事業上大放異彩。

兔：貴人運強，多請教長輩，做事得心應手。

龍：是日沖煞，易有意外，出門要注意安全。

蛇：有伴侶者要控制好脾氣，切忌小事化大。

馬：富有創造力，可望從職場中脫穎而出。

羊：謀事多阻滯，有可能被競爭對手比下去。

猴：偏財旺，出外購物有機會買到超值貨品。

雞：情緒不穩，易因失控而陷入是非爭端。

狗：運氣超好，為身邊人分憂，利拓展人脈。

豬：心態正面，無懼挑戰，距離成功非常近。

【暢所欲玄】（全球算命師大賽總幹事李文淵師傅）

風水流年飛星：八白艮山管人丁

下元八運，八白左輔星，下元八運的主角。風水很重要的一句說話：「山管人丁水管財。」八白星是艮卦，艮為山。八白艮山理應管人丁，為何這麼多玄學師傅說：八白財星？

由於八運的時間內，八白星為尊，人與人之間的流動，人與人之間的交易，人與人之間的服務，就是金錢。只要掌握人事關係，人民的需要，八白人丁就是財。

全球人口雖然超越80億人，只要增長的是貧窮地區，例如非洲、南美洲、印度等國。主要發達國家與中國的人口增長極少，更甚至出現人口下降。但這個八運中，人民交往密度極高。2017山龍運到九運之後，新冠疫病而交往下降。這就是為甚麼八白艮山為財星。

《玄空秘旨》云：「天市合丙坤，富堪敵國。」天市垣是指八白艮卦，丙是指南離，八白星飛入南方離宮，正是八白土星得到離火生旺，富堪敵國。

《紫白訣》云：「八逢紫曜，婚喜重來。」南方九紫喜慶生旺八白，婚姻喜事。八白左輔吉星得到生旺，不論是錢財或人丁喜慶，都是歡天喜悅。

由於山龍九運，大金龍在北，向南的家居，是為零正顛倒，財運上有些落差，但也比上年佳。