原來係「姜糖」？宋芸樺自認欣賞姜濤　首談合作淵源

憑《我的少女時代》爆紅的台灣女星宋芸樺相隔六年再度來港，接受東網訪問大談與男團MIRROR人氣王姜濤首次合作，直認被對方吸引，不知不覺成為小「姜糖」！

宋芸樺對上一次來港是與藝人劉以豪宣傳電影，今次再度來香港，下機時有一種既熟悉又陌生的感覺。對於廣東話的聽說程度，她說只能用猜，最難忘的香港美食就是粥店，有機會來香港的時候經常光顧。至於提到香港時下人氣男團MIRROR，她直認也有所認識，之前更有一套新戲更是跟姜濤一起參與的，知道他現在是當紅的香港藝人，不過新戲是分開三個不同的故事，當自己在紐約拍攝結束的時候，姜濤隔天才抵達紐約，所以跟他緣慳一面感到十分可惜，希望自己可以在之後接下來的宣傳跟他碰面。她續指對姜濤害羞的個性特別好奇，並表示曾經有看過他上台唱歌的樣子，感覺姜濤在舞台上的魅力十分驚人，認為台上台下的性格反差更加吸引。

談及出道9年拍過不少作品，她分享入行前其實並不是太了解自己：「當年拍攝《我的少女時代》，感覺就像去了暑假夏令營。」後來經過演繹不同角色磨練過後，重新認識了自己，現階段重視對每一個角色的神情和語氣的演繹。她又透露在新劇《台灣犯罪故事》中一人分飾兩角，在角色處理上仍比較沉重，是嶄新的嘗試。在工作上她一向保持嚴肅認真的態度，她形容自己是極少NG的人，因害怕會耽誤劇組下班。

談到多次在各大頒獎典禮入圍「最佳女主角」，她表示以看平常心看待獎項：「當年拍攝《我》角逐金馬獎，是距離獎項比較近的一年。現在對比獎項，更希望是遇到好劇本，因為演員都是被動的。」她並指比起個人成就更希望觀眾看到團隊的努力，她表示：「首兩部電影成績有不錯票房，當時自己是很有自信，後來票房沒有那麼好的時候，感到很可惜的同時，也希望自己選擇拍攝的題材電影，團隊的努力會被觀眾看見，自己的成就不是唯一。」她續指最大目標其實是演舞台劇，希望能多拍影視作品吸取經驗，裝備好自己再圓夢。

在愛情方面，她表示很像演繹《月老》中的角色「小咪」：「任何甚麼事情都會隨着時間變化，但其實有些事情根本就不會改變。」現階段的她對事業和愛情各佔一半比例，並提及自己曾經寫過一篇文章，認為女性不要局限自己30歲前要結婚，應該看着自己的規劃去行事。她指其實自己是一個性格比較內向的人，初出道成名的時候很害怕被別人認出來，雖然是一種成就感，但現階段才學會慢慢去展示自己不同的樣貌，克服恐懼。

她特別感謝過去疫情間期讓自己有更多跟家人相處的機會。另一方面，雖然減少了拍攝電影和工作的機會，沒有辦法來香港宣傳電影《月老》，但其實自己一直也很想來香港跟觀眾互動。現在疫情好轉，想去一個陌生的地方，例如美國、英國就讀兩星期的課程去學習表演，同時希望學習另外一個技能，尤其對攝影產生濃厚興趣，每當拍攝時腦海就會思考用第三角度透過鏡頭去觀察一個人。

至於有很多觀眾希望她再次拍攝個人頻道，她説當時是疫情底下選擇開這一個頻道，透過節目的形式對談，不過經過嘗試過後發現自己比較喜歡演戲，最希望觀眾看到「宋芸樺」身上有一種有趣自在的感覺！對於很多年輕人想入行拍攝電影，她說：「真的很苦，雖然每一個行業都有自己辛苦的地方，不過當演員真的是日夜顛倒，必需要夠喜歡這件事情，你的家人和朋友都會為你感到辛苦，心臟必需要很堅強。」最後她鼓勵和祝福年輕人只要夠熱愛，就勇敢追夢！