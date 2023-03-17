娛圈單打︱港女下海拍AV　揮霍青春搵快錢

日本AV可謂不少港男性啟蒙恩物，櫃桶底或多或少仲收埋當年去信和買老翻嘅珍藏。嗱，所謂一百歲唔死都有新聞，香港終於有靚女殺入日本，成為首位港產日本AV女優喇！唔少麻甩仔引頸以盼，揚言必會準時收看，兼且唔會快轉喎。

呢單娛樂新聞都算轟動，以致有好事之徒製造假新聞，冒局長之名恭賀呢位港產AV女優衝出國際。好喇，究竟呢位姐姐仔係何方神聖？原來佳人名叫素海霖（Erena），乃係初次下海，日本藝名「繪麗奈」。宣傳照上的繪麗奈甜美可人，身材玲瓏浮凸，確係引死人。據悉她下月發行首條「愛情動作片」，同日本一線AV男優清水健有對手戲，並全程講廣東話，新鮮感和親切感爆燈。

素海霖在香港的時候已經作風豪放，曾上電視大談「性經」，又曾在尖沙咀「乳首散步」，擺明極恨出位。如今以AV女優身份揚名，成功踏出第一步，往後星途如何，端看其造化了。

有人漏夜趕科場，有人辭官歸故里。即將30歲的日本AV天后三上悠亞就宣告退下火線，不再拍愛情動作片；另一女神吉澤明步則引退多年，轉型做烹飪YouTuber。至於在內地極受歡迎的「蒼井老師」蒼井空，更早已從良，結婚生子。這些都是極其成功的AV女優，惟猶如滄海一粟，只佔極少數，更多AV女優的辛酸不足為外人道。有的日做14粒鐘，片酬卻被經紀公司吸乾；有的拍到下體流血也不能叫停；有的甚至自殺香消玉殞。

揮霍青春，出賣肉體，賺名氣搵快錢，當下當然覺得值得，但若干年後回看，不知會否另有一番感受？