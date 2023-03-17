東方日報C1：王菲長駐霆鋒寓所　閉門煙韌

樂壇天后王菲與謝霆鋒愈愛愈癡纏，王菲不時做「跟得女友」，陪男友走遍大江南北。日前霆鋒來港工作，王菲自然跟到實，除了在北京機場重演「世紀拖手」外，抵港後更直接進駐「謝宅」，爭取時間見面。昨日他們齊齊離港返北京，王菲全程小鳥依人，寸步不離男友！

王菲一向予人愛情至上的感覺，與謝霆鋒復合9年愈愛愈癡纏。今年1月中，霆鋒在社交網分享在內地滑雪的照片，有網民從護目鏡倒影中見到疑似王菲的身影，估計她做「廿四孝女友」，陪男友滑雪兼做攝影師。日前王菲再次出動，陪霆鋒來港工作，更零預警下在北京機場激罕合體，重演23年前的「世紀拖手」！他們抵港後，王菲未有住酒店，而是直接到霆鋒位於中環寶雲道的寓所，爭取時間相聚。

練習劍道兩粒鐘

霆鋒回港後工作不斷，未能時刻陪女友，但王菲毫無怨言，乖乖在家守候男友，絕少出門。3月14日，霆鋒出席灣仔《香港國際影視展》的記者會後，再到柴灣影樓進行拍攝工作，之後再到金鐘。翌日「鋒菲」終於合體，約中午時分離開寓所，乘車直往灣仔酒店飲茶，約兩小時後食飽飽離開。他們發現有記者追訪時，車廂內戴口罩的王菲一臉驚訝掩面，之後直返男友的寶雲道寓所。

霆鋒今年致力影壇發展，現有4部電影在手，其中一部更是再度夥拍成龍、蔡卓妍的《新警察故事2》，並且首度兼任導演，壓力當然不少。他在另一電影《海關戰線》擔任武術指導，想當然希望Keep住身手，故他跟王菲飲完茶回家後不久，就撇甩女友，由司機接載到西營盤中山紀念公園體育館，他落車時手持木劍袋，應是練習劍道，練了約兩小時才離開。

行特別通道離港

昨日「鋒菲」結束今次香港的5日4夜之旅，來港時高調放閃的他們，離港時卻明顯怕醜得多！昨午約12時20分，2人從寓所出發，乘七人車直駛香港國際機場，霆鋒助手表哥及兩名地勤人員早已在現場等候。穿上綠色背心、外穿深色T恤及牛仔褲的王菲，棄「孖辮Look」改以「丸子頭」上陣，與穿上黑外套配牛仔褲的霆鋒前後腳落車，然後齊齊步入特別通道離港，但沒有拖手。對於記者提問，兩人均沒回應，之後直奔政府貴賓室，而表哥與地勤人員一度阻擋記者拍攝。「鋒菲」與工作人員乘搭扶手電梯前往入閘時，王菲如小鳥依人貼近霆鋒，期間有望向鏡頭，表現相當冧！而傍晚時分兩人抵達北京，出閘後挽手離開機場。

由於霆鋒將在港拍攝多部電影，故今次返北京應該小休一陣子就會再次來港，之後正式投入電影籌備及拍攝工作，將會相當忙碌。

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