2023韓國旅遊嘉年華　梁耀燮、鄭裕玲現身開幕典禮

於2023年3月25及26日假將軍澳東港城中庭舉辦的「2023韓國旅遊嘉年華」，除有多場精彩表演及多項體驗活動，還邀請了韓國人氣組合HIGHLIGHT主唱梁耀燮現身開幕典禮，並委任香港殿堂級藝人鄭裕玲為韓國觀光名譽宣傳大使。（客戶提供）

【特約報道】韓國文化體育觀光部及韓國觀光公社為響應2023-2024「韓國訪問年」，將於2023年3月25及26日假將軍澳東港城中庭舉辦「2023韓國旅遊嘉年華」，向香港人展示韓國流行文化、自然景觀、節日慶典等多樣魅力。是次嘉年華節目豐富，包括多場精彩表演及多項體驗活動，讓香港人盡情感受韓國的多種面貌，深入認識韓國！

今年「2023韓國旅遊嘉年華」邀請了韓國人氣組合HIGHLIGHT主唱梁耀燮現身開幕典禮，現場獻唱並將與香港粉絲近距離互動。韓國觀光公社亦將於開幕典禮上委任香港殿堂級藝人鄭裕玲為韓國觀光名譽宣傳大使，於本年度向香港旅客介紹韓國觀光。

嘉年華活動內容豐富，多個表演單位將到場演出，包括著名韓國表演團體THE PAINTERS Season2新塗鴉秀打造全新概念藝術表演、韓妝達人金基秀美妝示範、K-POP舞蹈表演等，為兩天活動增添活力。韓國觀光公社亦準備了多場旅遊講座，介紹首爾、釜山及濟州島的最新旅遊資訊，更設有獎問答遊戲，送出豐富禮物。

現場以韓國著名旅遊熱點COMMON GROUND為靈感，將嘉年華攤位化身成貨櫃市集，讓香港人盡情打卡。各個攤位將展示各種韓國特色活動及旅遊情報，另設有VR體驗及各種DIY工作坊，讓市民深入感受韓國魅力，推動訪韓旅遊。

精彩內容

韓國人氣歌手亮相

韓國人氣組合HIGHLIGHT主唱梁耀燮將出席開幕典禮擔任表演嘉賓，親臨獻唱，並與粉絲近距離接觸！韓國觀光公社香港支社更為香港粉絲謀福利，參加指定活動即有機會入座粉絲區，近距離欣賞精彩表演。

<參加方法>

1. 追蹤韓國觀光公社香港支社Facebook（@KoreaPlazaHK）或Instagram（@korea_plaza_ktohk）

4.KTOHK將會選出48位最令人印象深刻的回答，送出門票乙張

參加報名截止日期：2023年3月17日23:59

結果通知日期：2023年3月20日

特色韓國旅遊攤位

現場設有來自韓國不同地區及文化旅遊單位的攤位，從 K-SPOT、K-ACTIVITY、K-FESTIVAL、K-POP 及 K-BEAUTY 多方面向大眾介紹韓國。

多樣體驗活動

各個攤位將舉辦多項互動及體驗活動，包括：

- VR虛擬實境體驗，恍如置身韓國欣賞各地靚景

- 韓式香水、唇膏、香皂DIY工作坊，製作屬於自己的韓式美妝

- 韓國偶像天團防彈少年團BTS打卡牆，與Jin和RM合照

- K-POP 舞蹈體驗，親身感受韓流文化

- 濟州島 Grand Swing 打卡牆

精彩舞台節目

主舞台上將有多項精彩節目，有多個表演單位從韓國遠道而來，讓現場觀眾近距離感受韓式魅力。演出單位包括：

- THE PAINTERS Season2新塗鴉秀

人氣表演團體THE PAINTERS Season2新塗鴉秀時隔多年再度訪港，打造全新概念藝術表演

- 韓式美妝示範

韓國美妝達人金基秀即場示範韓國最新流行妝容，分享美妝心得

- K-POP舞蹈表演

韓國舞蹈學校帶來最流行的K-POP舞蹈表演

- 韓國旅遊講座

旅遊達人介紹2023年韓國必去旅遊景點及最新遊韓貼士

豐富紀念品

完成指定打卡任務，即可參加一次韓國觀光公社吉祥物「Kingdom Friends」夾公仔活動或試玩一次韓式四格即影即有相機，將美好回憶帶回家！

活動資訊

活動名稱：2023韓國旅遊嘉年華

日期及時間：3月25日下午1時半至7時（開幕典禮：下午1時半至3時半）、3月26日上午11時至下午7時

地點： 將軍澳東港城中庭