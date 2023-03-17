鄒旻諾升呢影帝　鍾舒漫歌手變影后：想保持住

暌違三年的《微電影「創+作」支援計劃(音樂篇)頒獎禮昨晚在灣仔舉行，《超級巨星4》鄒旻諾、鍾雨璇、鄧建明和鍾舒漫分別獲頒初創企業組及專業組最佳男女主角金獎，鄒旻諾去年獲男主角銀獎，今年升級奪金。鍾雨璇上台領獎時激動落淚，表示自己16歲出道，入行20年，首次攞演藝獎項。鄧建明台上致謝辭時，自嘲只是「結他仔」，笑言今次評審和老婆一樣好有眼光，他多謝恩師Paco外，也多謝最支持的外父：「佢逢周日都坐定定睇我主持的《Chill Club》節目，不過最近佢過世，感謝外父畀個老婆嚟管住我。」

鍾舒漫入行以來，首次獲得演藝獎項，覺得是很好的鼓勵，認為歌手身份去演戲，令她零壓力，日後想保持這種無壓力和最自然的狀態，因為很適合個人慢熱個性。提到微電影中她的角色被鬼上身，以諷刺時下網上評論的亂象，問到過往有冇試過受評論創傷？她說：「入行十幾年避唔到，心態好緊要，畀觀眾好好反思。（最嬲評論係點？）話我妹會嬲到不得了，如果話我就算！（練到百毒不侵？）Level唔低。」

初創企業組男女主角銀獎分別由黃劍文和黃筠兒獲得，而銅獎是已移居澳洲的歌手葉麗儀，她上台領獎時開心表示「75歲先攞影后」，對她是很大鼓舞，她讚合作的一班年輕人都很有才華：「呢班後生仔做戲好細緻，會交戲。（做戲做上癮？）我好享受，但唔捱得夜，我10點就要瞓，所以9點半要收工，朝早就好早起身。（嚟緊都拍戲？）我喺澳洲住呀！」她表示應承過就要做，做人有始有終，無論有冇獎，都會專程返港出席頒獎禮。而專業組男女主角銅獎分別由王梓軒和駱胤鳴獲得。