直接原地融化！網紅兔可愛到犯規　

相信愛小動物的你，每次見到毛茸茸的小動物，都會零抵抗能力，好想即時抱抱啜兩啖吧？雖然貓咪和狗狗都是毛界的當紅代表，但其實看起來四肢短小、身形圓圓滾滚的兔兔，可愛程度和人氣也不輸以上兩者。就好似以下介紹的兩隻日本網紅兔兔，就超萌超多粉絲，每次出Po都會狂吸Like，讓兔迷秒速派心！

童話中的「彼得兔」

來自日本東京的萌寵兔兔Peter（IG@peterpom211）在2016年出生，被網友稱為現實版的「彼得兔」，品種為體形最小的家兔 ─ 荷蘭侏儒兔。小巧可愛的牠在社交平台上擁有多達9萬位粉絲，魅力強大。平日Peter會與主人出門散步，而主人亦會為牠換上不同服裝及配飾，令牠萌上加萌之餘，更像從童話走出來，童真又時尚感十足。

「掌上名兔」帶你看遍京都

在社交平台上擁有7.8萬位粉絲的小熊くまごろう（IG@kuma.goro）來自日本京都，今年生日就滿9歲的牠經常跟着主人出門，到各個風景名勝遊打卡，從照片所見無論是金閣寺或櫻花大道都統統留有牠的兔毛，話唔定大家下次去京都玩都有機會見到這位超萌旅遊KOL的真身。最搞笑的是小熊打卡時會定格在主人的手掌裏，雖然次次姿勢不變，但背景卻會隨不同地點而轉，萌到讓人想尖叫。主人亦有見自己的「掌上名兔」受歡迎，所以每逢節日都會派小熊做代表祝賀大家，令大家在喜慶日子幸福感滿滿。