王智騫寧願着泳褲　范麒智勸郭富城交驚到手震

藝人王智騫（Martin）與范麒智（Kenji）憑俊朗外型近年成為時尚品牌新寵，兩位小鮮肉更不時孖住上出席活動搵真銀，不過最近二人開始各有各忙；Martin忙為ViuTV劇集《冰上火花》開工，而Kenji則晉身大銀幕，與影帝郭富城、鄭丹瑞及許恩怡合演新戲《無名指》。

去年憑劇集《I SWIM》人氣大增的Martin，正忙於同為體育為題材新劇《冰上火花》開工，他直言今次較上次辛苦得多：「同之前好唔同，上次淨係着泳褲，今次要着上好多裝備，每次拍攝身上都有超過10件配件，拍到成身汗，但又唔可以除低啲裝備，所以好多演員都『噏』到皮膚病，我自己背脊同心口都起晒汗疹。」雖然辛苦，但他覺得非常值得，全因拍攝過程中認識了很多新朋友，當中包括女團COLLAR成員Gao（沈貞巧），對方更教他跳舞，他說：「我哋本身唔識，因為我前經理人阿Wing就係佢依家嘅經理人，所以我哋有共同話題，好快熟略咗，Gao好識攪笑又好隨性，就算自己拍到發燒都照樣開埋工先去睇醫生，好專業。」

至於初嚐拍電影的滋味的Kenji，早前完成新戲《無名指》拍攝，該片演員陣容相當鼎盛，包括影帝郭富城、鮑起靜、鄭丹瑞及許恩怡等，Kenji指首日開工便要跟郭富城及鄭丹瑞演對手戲，感覺既難忘又緊張：「人生第一次拍戲，仲同咁重份量前輩合作，所以初初開始好緊張，第一場戲就講鄭丹瑞同郭富城鬧交，我去做和事佬，仲記得我初初拍呢場戲緊張到手震，結果NG咗兩次，後來識得放鬆心情去享受，可以同城城對戲，真係好幸運。」問到幾位前輩可有給予他意見？他指前輩們大讚他演得自然，為他注下了強心針，另他又大讚戲中拍檔許恩怡除了演戲天份高外，亦很懂得照顧別人。