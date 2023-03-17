賓艾佛力否認將執導DC超英片　當初《正義聯盟》拍到酗酒想自殺

即將卸任「蝙蝠俠」一角的美國男星兼導演賓艾佛力（Ben Affleck），早前曾傳出與新入主DC的導演James Gunn洽談擔任新DC宇宙電影的導演，他為宣傳自導自演新片《AIR》接受《Hollywood Reporter》時，表明立場自言將遠離超級英雄片：「我唔會幫James Gunn嘅DC宇宙執導任何嘢。絕對唔會。我冇嘢唔妥James Gunn，佢係好人，我好肯定佢會做得好。我只係唔想參與，跟據佢哋個方向去執導。我冇興趣。」

賓艾佛力談到2017年電影《正義聯盟》（Justice League）拍攝的混亂，令他對超級英雄片心淡，不想再執導蝙蝠俠獨立電影。當時導演Zack Snyder被電影公司嚴密管制，其後更以他養女自殺的悲劇為由令他「被辭職」，中途換上導演Joss Whedon，將嚴肅風格改成不倫不類的失敗喜劇，備受劣評，直到Zack Snyder導演版4年後於串流平台上映，才大獲好評。賓艾佛力形容Joss Whedon執導的《正義聯盟》令他心碎：「嗰時某人加入之後，就講，我可以拯救你哋，我哋會拍多60日，我會重寫你哋現有嘅嘢。我知道個秘密方程式。但佢根本唔知個秘密。當時拍攝係好艱鉅。我開始酗酒，我喺倫敦返到酒店，一係就狂飲酒，一係就想跳出窗口。」他指人生有限，不想再又大汗又疲倦地穿着塑膠戰衣，站在綠幕之前說一些很公式的對白。他並非看不起這種電影，但他來到一個點，覺得在創作上已經無法滿足他。

他又透露在今年6月上映的《閃電俠》（The Flash）只是客串5分鐘，但他覺得今次終於完全掌握如何演好蝙蝠俠。