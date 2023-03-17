等食雲吞麵　MINNIE賣萌講「我愛你」冧港粉

韓國女團(G)I-DLE成員MINNIE、藝人倪晨曦、徐濠瀠、吳家忻及李靜儀等晚上（16日）現身中環出席活動，引來超過300名粉逼爆現場，毫無架子的MINNIE全程面帶笑容，一到場即先向粉絲們打招呼，又向鏡頭單兼眼兼派心心，令粉絲無不冧爆瘋狂尖叫。

MINNIE受訪時表示剛剛出席完巴黎時裝周，首次參與的她感到非常開心，於當地見到很多靚衫，加上巴黎美麗景色令她十分享受。被稱為MZ世代時尚指標的她，被問到穿衣之道時謙稱自己並不是很有研究，但認為選擇穿令自己舒適的衣物定能增加自信，因為自己是最清楚自己。談到她在之前的MV中染了一頭粉红色頭髮，她笑言是首次挑戰這個髮色，一試便很喜歡，更特意找來一些粉紅色飾物作陪襯。

她表示很喜歡香港的美食如烤鴨、點心，此行更想試多一些之前沒吃過的食品如雲吞麵等。除美食外她亦希望可以去山頂、夜市及主題樂園遊覽。問到可有計劃全團來港開騷？她先感謝香港的「Neverland」（粉絲暱稱），答應大家今年會再臨香港，並會帶同其他成員到來。她透露(G)I-DLE最近正忙於準備新專輯，今年亦會舉行她們的第2次世界巡唱，希望今次會有香港站，可以跟香港的粉絲見面。MINNIE離開時更以廣東話說「我愛你，多謝」來答謝粉絲。

至於同樣出席完歐洲時裝周回港的倪晨曦，笑言3年沒有出埠已忘了如何收拾行李，她表示此行也有趁機血拼，問到是否由老公埋單？她笑指老公叫她不要買：「因為屋企已經冇地方放，話買一件就要掉一件。」雖然能出埠開心，但她坦言也有掛念兩名兒子：「每日都有視像跟佢哋見面，但去到最後幾日，老公就叫我唔好再打返去，因為有時差，我打畀佢哋時通常都係食緊晚飯，佢哋一見到電話就顧住玩唔受控。」她又透露有計劃帶大仔去旅行，因為大仔自出世後仍試過出埠，計劃短途去台灣或泰國，至於細仔只得4個月大，會等他長大一點再帶他去。