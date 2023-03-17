【特約報道】女性由於賀爾蒙變化及代謝率下降，尤其是30歲後半，如收入豐盛，幸福感增加、吃多了美食，人體會變得更加容易發胖，出現「富貴肥」。有些人認為節食，就能回到正常體重，但事實上只會讓身體的脂肪比重愈來愈高。

比起毫無策略地少吃，韓國家醫科醫師安志賢（안지현，音譯）建議只要把握兩大重點，就能夠克服中年發福的威脅。「人在30歲中半以後，每天大概會減少150大卡的能量消耗。」安醫師解釋，造成能量消耗下降最大的理由，就是賀爾蒙的變化：「存在於人體中的生長賀爾蒙，能夠幫助製造肌肉、分解脂肪，並且減少腹部肥胖，但其分泌在20歲之後，每10年就會減少14.4%；連帶的每10年，人體的肌肉平均會減少3%，基礎代謝量則會降低2%。」隨着生長賀爾蒙減少，脂肪堆積的速度也會跟着加快，這也是為甚麼，許多人儘管飲食習慣相同，在中年後卻會發現自己更容易變胖。

簡單來說，中年發福的真正原因並不是吃太多，而是人體老化，導致新陳代謝變慢，讓人體的肌肉量變得容易下降、脂肪堆積加速，並且讓人體的組成開始產生變化。尤其是女性，在停經進入更年期後，平均每年會增加0.8公斤。「停經前為了生產所需，脂肪通常會堆積在手臂、臀部與大腿等，而相比之下，停經後脂肪會更容易堆積在腹部。」韓國家醫科醫師李進福（이진복，音譯）解釋，隨着女性賀爾蒙減少，肥胖也會因為內臟脂肪開始堆積，以「四肢偏細、只有腹部突出」的形式發生。

少吃非王道 預防中年發福把握兩大重點

不過這並不代表中年後，就沒有辦法維持體重，而是必須針對原因，想健康瘦身改善「富貴肥」，就要讓身體提高新陳代謝的效率，並且降低肌肉量下降的速度，重新讓身體恢復肌肉量比重較高的狀態，因此「增肌減脂療程」是富貴肥一族必做的。我比較喜歡做的儀器是韓國KFDA及CE歐盟認證，以非接觸式，持續刺激肌肉的運動神經元，30分鐘內可帶動肌肉進行高達30,000次的極限收縮，增強肌肉，同時提高新陳代謝誘導性脂肪分解功能的儀器。另外獲得美國FDA有效性認可，專利PF技術，能修復及增加纖維母細胞數量，加速代謝內臟脂肪及燃燒皮下脂肪；同時能持續提升體溫，增強基本代謝和促進燒脂的儀器也是我經常做的，因為就算身體外型不用減肥，內臟脂肪也要適度處理。

談到預防中年發福，許多人或許會直覺認為「只要少吃就好」，但安醫師表示，儘管體重表面上會減少，但在人體攝取到的營養素減少的同時，為了維持身體機能，會開始分解肌肉中的蛋白質作為能量來源：「原本人體的代謝量就已經在減少，再加上肌肉又被分解，基礎代謝量也會變得更低，造成惡性循環。」

因此，比起單純減少食量，安醫師表示，為了增加基礎代謝量、加速肌肉生成，更應該要多攝取雞胸肉、肉類、海鮮、豆腐等，富含蛋白質、礦物質及維生素的食物，尤其是停經後的女性，更會建議多吃大豆：「最少每餐應該吃100公克左右的蛋白質。」此外，如果想要有效維持肌肉量，重量訓練也是不可或缺的一環。「包含在家使用簡易的運動束帶，或者是單純利用自身體重進行的重訓，都是可行的選項。」像是伏地挺身、深蹲或瑜伽等，都能夠有效幫助維持新陳代謝率與肌肉量。而我自己，就會選擇多做「增肌減脂療程」、游泳及靜坐氣功來保持健康。

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Dr. Angel唐安麒

健康食療、中醫營養學、自然療法專家。近年香港韓國兩邊走，鑽研韓國補身食療及美容科技。