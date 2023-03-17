欣宜紅館騷唔怕台燈危機　迫嘟姐公開新歡身份

歌手欣宜昨晚舉行紅館騷，她表示是「2.0版本」，故不惜工本去打造，台上有流水裝置外，舞台四角擺放了從英國運來的4支巨形台燈，令舞台升呢國際化而感到好威水。台上她發表感言，認為揀選自己的路除需要勇氣和叛逆外，還具備有阿Q精神，必須相信自己，準備就緒，困難便能迎刃而解。

欣宜頭場的嘉賓並非唱家班，但口才了得，重量級份量的鄭裕玲（嘟姐），她甫出場便問 觀眾她今日靚唔靚，全場觀眾都讚靚，她稱自己絕對有資格做欣宜演唱會嘉賓：「佢媽咪大肚時，我已經知有你嘅存在，睇住你長大。」欣宜求嘟姐教訓，令自己進步，嘟姐反而欣賞欣宜尊重自己的體態，做自己：「你有一輪好瘦，做番自己幾好。」但就錯說欣宜開第二次紅館騷，欣宜立即更正是第三次開。

之後她們大玩我問你答遊戲，欣宜問嘟姐揀電視定電台時，嘟姐兩樣都要，之後再問揀TVB定ViuTV時，全場大笑，嘟姐霸氣回覆：「梗係HOYTV啦！我就快拍節目，你唔知咩？」再問嘟姐，若只得一個水泡，會救王嘉爾（Jackson）還是姜濤時，嘟姐笑言：「多咗個任時完呀！不過佢哋3個都識游水，唔使擔心。」嘟姐出招指向欣宜感情埋手，終令欣宜吐出愛男友高大又肥大，2人台上chit-chat長達10分鐘。

演唱會臨近尾聲，欣宜受現場氣氛所感染，一度哽咽：「見到大家表情好感動，希望大家健康平安，保持笑口常開。」到encore環節，最後唱出《半份關心》作結。