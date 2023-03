扮型爆慈善家　木村拓哉首拍外語劇香港有得睇

日劇天王木村拓哉入行以來代表作無數,隨着2名女兒光希及心美相續入行衝出日本發展後,他亦不讓女兒專美,首次接拍外語劇《群 THE SWARM》,由今日(17日)起於於 Now TV Now Studio 獨家播放,全套 8 集,一連兩集同日首播,新集數逢星期五上架。

《群 THE SWARM》改篇自 2007 年出版、德國作家法蘭克薛慶(FrankSchätzing)的同名海洋生態驚悚小說《群》。劇集以高預算製作,由艾美獎劇集《權力遊戲 Game Of Thrones》監製法蘭克道格(Frank Doelger)操刀,演員陣容鼎盛,集合英、美、日、德國等多國演員。除了木村拓拓外,《王冠》(The Crown)的德國女星萊昂尼貝內施(Leonie Benesch)、《權力遊戲 》(Game Of Thrones)的羅莎貝爾勞倫提塞勒斯(Rosabell Laurenti Sellers)及 《沙丘 》(Dune)的英國女星莎朗鄧肯布儒斯特(SharonDuncan-Brewster)等演出。

劇集以環保為議題,講述因海洋生物變異引發的海洋危機。木村飾演創立「三船基金會」的日本慈善家。熱愛衝浪的他,很高興能接拍此劇,坦言海洋對他很重要,大海是能讓他開心和放鬆的地方。首次接拍外語劇的他,大讚劇組人員友善,雖然來自不同國家,但合作十分愉快。他期待劇集開拍第二季及在夏威夷取景,並表示:「我不知道這故事會怎樣發展,我很期待看到故事的結局,我認為一旦你開始收看這部劇集,馬上就會被它的故事所吸引。」