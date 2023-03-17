由護髮到護膚　感受櫻花粉紅力量

春天就是要賞花！特別是櫻花一類的粉紅色花朵，更是讓人着迷！不過賞花之餘，也要好好保養肌膚，才能以最佳膚質打卡留倩影。適逢入春後各大品牌都推出粉色包裝或添加了櫻花香氣的護膚品，使用一刻就如置身花海，感受粉紅浪漫氣息！

粉紅護髮

頭髮代表了一個人的形象，一頭順滑帶有花香的頭髮更會給人良好的印象。護髮品牌ululis近日推出帶有櫻花香味的洗頭水套裝以及美髮油，一個系列就可滿足大家日常的護髮需求。而且近日天氣乾燥，除了皮膚需要補水，髮絲亦都需要補濕。全系列產品皆蘊含9成補濕成分和15%滋潤精華，能全面潤澤大家的髮絲。加上產品添加了日本染井吉野櫻香氣，使用一刻不但充滿滋潤感，更感受到春暖花開的氣息。

粉紅護膚

清潔是護膚的第一步！Kanebo的超人氣酵素洗顏粉Susai Beauty Clear，具清除毛孔黑頭和污垢功效，用後肌膚潔淨水嫩，不會產生乾燥繃緊。尤其是近日再次登場的限定款「櫻花蜜桃香」，更集結了櫻花、茉莉、椰子、蜜桃、木香等多種香氣，配以淡粉色櫻花花瓣包裝，一眼就讓人憶起賞櫻時光。

除粉紅櫻花外，粉紅玫瑰亦是浪漫的象徵。日本北海道護膚品牌HABA最新推出的玫瑰鯊烯美肌清油，富含稀有珍貴的大馬士革玫瑰美肌精油，以及有「天然乳霜」之稱的高純度鯊烯。一抹即可做到補濕、修護、活化、紓緩、抗衰老及治療身心的功用，更可取代乳液及乳霜，簡化護膚步驟減輕肌膚負擔，令肌膚變得水潤彈滑。