李帝勳拍打戲周身痠痛　自爆想挑戰扮女人

憑韓劇《模範的士2》人氣急升的韓星李帝勳，角色搞笑造型多變，更表示下次想挑戰扮女人，動作戲總喜歡親身上陣，難忘一個打十幾個場面，但威風過後，卻周身痠痛。

李帝勳時隔3年半來港再會香港粉絲，《模2》有赴越南外景拍攝，他表示很喜歡香港，如果有機會，也想來香港或亞洲其他城市取景，笑言如果在香港拍攝的話，希望可駕駛一部水陸兩用的士，來回中環和尖沙咀，相當有創意。

拍第一季時，大部分時間他都一個人演戲，而且角色沉重，感覺孤獨，今次第二季原班人馬再演，與表藝珍扮演新婚夫婦，合拍又自然，默契好到會即興加戲，只是看見大家在場，他有時要忍笑反而更苦。

現年38歲的他，自嘲年紀大，拍打戲後周身痠痛，身形若不Keep好快打回原形，又表示：「最難忘在監獄一個單打獨鬥十幾人，印象中最辛苦是這場戲，如果要我再拍過，我拍唔番。」動作戲都愛親身上陣，問到曾否受傷？他想了一想笑說：「都有發生過，劇組有替身，不過有時想自己試打，拍完返到屋企全身痠痛，可能上咗年紀關係。」

李帝勳自言本身個性不算很有趣，但角色需要令他增加了搞笑天分，希望日後可挑戰多些搞笑類型作品，笑言下次或可挑戰扮女人：「染一頭潮髮色。（着裙？）要剃腳毛，不要搞了。」