惹味串燒鐵板　最啱佐酒

想小酌一番，當然要配香口惹味的佐酒小食或小菜，選擇多多的日式居酒屋小食，又或是若味香口的鐵板燒或串燒，都是一個不錯的選擇，近日又有幾間日式新店開幕，想食幾時都得。

主廚風味鐵板

香港人愛旅遊，每次旅遊都會有難忘的經歷和體驗，剛於上環開業的日式鐵板燒餐廳ENISHI，主廚佐藤峻、高野透及濱崎愛美3人於澳洲工作時認識，多年來各人周遊列國，將各地的飲食心得融入自己的創作概念和配家鄉美食，打造多款單點和嘗味菜單，為客人打造獨特的鐵板燒體驗。Oyster Sanbaizu是佐藤師傅向家鄉致敬的菜式，選用宮城縣的新鮮生蠔製作，鮮味滿分。Market Sashimi 配乳酪和日式高湯煮的醬汁，可中和油脂口感。以中式點心作靈感製作的Shirako Gyoza以海道紫蘇花和茼蒿醬汁配白子做餃子，鮮香入味。其他還有北海道鮑魚配鮑魚肝醬的Ezo Awabi、Wagyu Tenderloin是牛柳配豬肉味噌醬，以及用新潟大米和加海鮮炮製的Pot Rice等，令人回味。

爐端燒美食

富炭香的串燒和菜式，惹味又佐酒，中環主打爐端燒料理的Yurakucho，配有多款炭燒串燒、燒烤拼盤及小食，如章魚燒薯塊配紫菜和蛋黃醬，是大阪街頭小食的變奏版。櫻花木煙熏薄切章魚刺身配柚子和洋葱汁，凸出鮮味。其他有雞白湯拉麵、日式飯糰拼盤和豬肉蛋包麵等菜式配搭，吃時配日本高球雞尾酒、清酒或燒酒等，最好不過。

串燒有優惠

惹味的日式串燒，和清酒是絕配。早前在九龍灣正式開業的欅居酒屋，選用和歌山備長炭炭火串燒，鳥選用日本愛知縣農場的錦爽雞，這款雞隻走地放養、肉質爽脆，還有多個罕見部位供應。因應新開業，現時串燒類買三送一，夠晒抵食。除此之外，店內還供應多款刺身、料理和一夜干等居酒屋小食，選擇相當多。店內設有數碼化全自助清酒機，內有18款日本酒任君選擇，現時有開幕限定，客人可用優惠價選擇無限時清酒放題，提升用餐體驗。