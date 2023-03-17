瘋傳搞大粉絲個肚　疑似王一博裸照都係一場局？

內地男神王一博身為上位小生，無論人氣、圈中地位都係頂流Top，人紅亦自己多是非，近月佢就接連被內地官媒更不點名直批係腦袋空空嘅「絕望的文盲」，轉頭又被傳翻撻破產千金，點知近日有網友指控自己與王一博發生關係後被忽視，仲去到其他網紅社交網自稱已有孕在身，公開發文求助討公道，引發大批網友熱議！

王一博經理人公司樂華娛樂尋日（16日）發出聲明，指控對方造謠、惡意抹黑，已嚴重影響王一博名譽，已委任律師搜證，更表示無論是爆料者或是轉發散布者，只要涉及侵權，不排除採取法律途徑。不過該粉絲似乎不以為意，今日（17）就晒出孕肚照，同時亦上載一張被改圖變Blur嘅疑似裸照，指自己講嘅係真話，但及後就極速被社交平台刪除其帳號。有網友就發現佢上載嘅疑似裸照，其實係藝人王子異、毛曉彤新劇《心想事成》劇照。

同時亦有網友發現該位聲稱懷孕嘅粉絲，其社交網竟然係盜用他人照片充當大頭照，即令人聯想到呢位粉絲爆料真偽及動機，質疑事件由頭到尾都係一個局！最後，該粉絲今早就直諗自己只係口痕吹水，公開向王一博道歉，並已註銷帳號。