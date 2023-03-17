《仔仔一堂》開澳門粉絲見面會　王賢誌：係一個美好回憶

《仔仔一堂》節目監製王賢誌早前帶12位仔仔衝出香港，到澳門舉行「仔仔粉絲澳門見面會」，今次是一班仔仔首次衝出香港的活動，與來自大灣區及外國逾200名粉絲見面，活動上仔仔與粉絲玩遊戲環節掀起高潮，粉絲要蒙眼手摸仔仔不同部位，有人摸胸認人，而Carson和Juzco等就與粉絲合唱，最後12位仔仔一同大合唱《刻在我心底的名字》，場面感動。Juzco在台上爆喊，說到：「我做咗仔仔一堂既1公升眼淚，最後一刻忍唔住，好感動，好難得咁齊人。」提到Juzco與Nelbon撞西裝，Juzco笑指Nelbon跟風，但Nelbon就解釋是自己最先睇中，只是Juzco快他一步拿走，而Louis的白色西裝，被眾人取笑似結婚的新郎哥，十分搞笑。Nathan分享有粉絲由遼寧專程坐9個小時火車來澳門，又有來由澳洲及英國的粉絲，感受到他們的真心和用心，有被打動感覺。

之後仔仔舉行寫真集簽名會，收禮物收到手軟的他們，亦各自準備禮物慰粉絲，Kenny準備XO醬、Ray和Juzco聯乘推出面膜，還有Felix自製的「滿滿的愛手工皂」等。見面會結束後，還有一個神秘節目，12位仔仔與VIP一同夜遊大三巴行街街，Hoho做完舞台劇漏夜搭船趕來匯合送驚喜，13子來張大合照。

王賢誌對活動大成功感開心又激動，安排最後的神秘夜遊大三巴活動，他解釋：「無理由嚟到澳門只喺酒店，於是去咗大三巴。」他表示籌備仔仔一堂節目正值疫情最嚴重時候，估不到播出時疫情緩和，現在又通關，可以衝出香港，感覺成件事好夢幻：「不單止粉絲，對我哋都係一個好美好回憶。」仔仔都很享受行程，有柴娃娃去旅行的感覺，透露月底將會前往台灣，與台灣粉絲見面。