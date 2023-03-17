DEUS Vayanne 2200hp+電動超級跑車

全球都在為實現2050年碳中和//淨零碳排目標而努力，汽車業當然也不例外。不僅傳統車廠在積極轉型，更吸引不少新創公司加入戰團，就如DEUS Automobiles。這家於2020年才成立的奧地利新創電動車公司，他們頭炮作便是這款擁有逾2,200hp驚人馬力的定制電動超級跑車 Vayanne。一嚟就2200hp+，實力不容小覷。據悉此車僅限量生產99輛，首批最快可於2025年交付。

擁有瘋狂性能主張的Vayanne，是由DEUS Automobiles、Italdesign和Williams Advanced Engineering (簡稱WAE)聯手開發和打造，是一款將卓越性能與豪華乘坐體驗融為一體的電動超級跑車。車載WAE從賽道移植到公路的純電動力系統，配備3具以前單後雙布局、各可輸出550kW高效電馬達，帶來1,650kW總輸出功率，即高達2,243hp的總效馬力，最大扭力更達2,040Nm。據廠方公布其車重只有1,810kg，換句話1hp馬力僅負擔0.8kg的重量 ，擁有極佳的馬力重量比，完成0-100km/h加速亦只不過是1.99秒內的事，並擁有逾400km/h極速表現。置於車底的85kWh鋰離子電池組，最大續航里程為500km。支援800V高壓電力系統 ，以350kW快速充電只需20分鐘便可充至8成。

配備可調懸掛和轉向及擁有僅120mm低離地距的高性能導向Vayanne，車上每一處設計當然是經過精確的空氣動力學分析。其中車頭及車尾均融入了「無限」概念的Parametric參數化格柵設計，也是空氣動力學上重要考量之一。為方便日常出行，每個軸還具備主動提升系統，需要時可將車身離地距升高3mm，換來更佳路面通過性。優雅奢華的內裝，配上符合人體工程學的數碼化和模擬控制等科技配置，包括由Italdesign 專門為DEUS開發的Halo Infinity Mirror 無限遠效果LED氣氛燈鏡像技術，巧妙地將「無限」概念進下一步由車身滲透到車廂中。車上還配備了DEUS Active Sound 複合系統，駕駛者可按個人喜好選擇不同的外部排氣聲效，並可調校聲音強度，帶來與眾不同的純電駕駛樂趣。

同場加映：Drako Dragon 2,000hp 電動超級SUV

那邊廂美國新創公司Drako Motors，亦推出了一款坐擁2,000hp馬力及676km續航力的5座位電動超級SUV- Dragon，首批推出的First Edition只限量生產99輛。擁有5,054x2,057x1,600mm的車身長闊高，採用不設B柱的電動雙鷗翼門設計及配備23吋大輪圈的Dragon，是廠方繼Drako GTE之後的第2款量產電動車，而且更是全球首款採用全碳纖維結構的量產超豪華SUV。其底盤重量較傳統SUV的輕足一半，但結構剛度卻是兩倍。車載由4具獨立電馬達連Drako DriveOS NanoControl納秒控制的AWD全輪驅動系統，不僅0-100km/h加速只需2.1秒便完成，極速逾321km/h。更憑藉納秒級響應時間的 DriveOS 協助，精準輸出所需動力外，還能夠做出普通汽車無法做到的360度原地旋轉(Tank Turns)的特技動作。