MIRROR首支英文歌見街　登紐約時代廣場威盡

人氣男團MIRROR的英文單曲《RUMOURS》今日（17日）正式在各大音樂平台上架，12個鏡仔都各自在社交平台轉載加以宣傳，歌曲超洗腦的副歌加上貫穿全曲的EDM旋律。據知歌曲由國際重量級音樂班底製作，曾為SUPER JUNIOR、SHINee等著名K-pop團體合作的Chris Meyer和Alex Ludwig Lindell創作歌曲，亦邀得與EXO、2PM、TVXQ、EXILE合作的Andrew Choi為聲樂指導。曾為Kanye West、Eminem、fun.等操刀等的格林美獎提名混音工程師Ken Lewis負責此曲的混音，並由著名的Sterling Sound Studio負責mastering。

這次《RUMOURS》的全球發行將有不同的宣傳為新歌造勢，在美國東岸時間今日中午12時，在紐約時代廣場將有告示牌宣傳，這亦是首次有香港藝人的國際單曲宣傳登上這個標誌性的的廣告牌！除了在銅鑼灣的電車站宣傳外，海外的其他廣告亦將陸續推出，邀請海外的歌迷一同慶祝MIRROR邁向一個新的里程碑！事實上，MIRROR 12子為了這次英語單曲的宣傳，接受了大量海外傳媒訪問，當中更不乏國際著名的音樂媒體，並藉着與國際性唱片公司Sony Music合作，將鏡仔的音樂推向國際。而MIRROR官網今日亦轉發外國傳媒報道MIRROR出英文歌的消息。