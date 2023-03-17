林宥嘉下月開紅館騷　分享3大養身秘訣

台灣歌手林宥嘉（Yoga）睽違三年重新啟動「idol 2023世界巡迴演唱會」，亞洲以香港紅館作為首站，將於下月28至30號舉行，門票將於本月21日公開發售。三年沒見香港歌迷，宥嘉都好期待，並以廣東話錄了影片給香港歌迷，他說：「大家好，我係林宥嘉。好久不見了，近三年演唱會停下來期間，我經歷一些挑戰，也有不少收獲，今次香港為首站，我其實很期待，我將用全新眼光來演繹和表達這個演唱會，並且會加入我第六張專輯的新歌，期待跟每一位香港朋友見面。」最後再以廣東話說：「好耐冇見，有啲掛住你喎。」Sweet到爆。

林宥嘉在之前一個月內完成8場歐美演出，在溫國華一站曾不小心感冒，他分享3個養身小秘訣，每次演出前為了保持最佳狀態，需要補充大量的蛋白質和避免吃大量的蔬菜造成腸胃不適，因此都會準備碗豆高蛋白粉和食用級小蘇打粉，確保蛋白質攝取充足，不會因為纖維不足而影響體力。且為了克服時差問題，他也會在前往下個城市之前，提前一天調整作息，讓自己不受時差影響，他說：「因為過去有身體出狀況的時候，讓我學習到很多經驗，現在好像變成武器一樣，知道怎麼照顧自己的身體。」

在倫敦一站，太太丁文琪（KiKi）飛到當地跟他會合，在演出期間宥嘉又公布與老婆KiKi成為同事，簽約同一間經理人公司的好消息，之前老婆重新投入工作，拍攝新照片，接受訪問，宥嘉都抽時間陪伴在場，更忍不住稱讚KiKi真的非常上鏡，他說：「是非常特別的經驗，很少有機會以探班的方式在工作現場。」