本日日本：去東京賞夜櫻　呢個公園值得推介……

位於東京都稻城市的熱門親子景點讀賣樂園，有由世界級照明設計師石井幹子監製、以寶石的顏色為主題的夜櫻寶石燈飾秀（Jewellumination），無論規模或華麗程度於關東屬首屈一指。配合盛開的櫻花，樂園於3月18日至4月9日會舉辦期間限定的「夜櫻寶石燈飾秀」。樂園內種有染井吉野櫻、山櫻花、枝垂櫻等約1,000株櫻花樹，於燈光秀舉行期間，無論是180米長的櫻花大道抑或可眺望花海的摩天輪，於晚上入園都可欣賞燈光照耀下的夢幻賞櫻情景。另有由水幕、高空噴水、雷射燈光等組合而成的噴水表演，非常壯觀。如果有更多時間，不妨白天就入園遊玩，乘坐園內最受歡迎的過山車Bandit，全長1,560米，高低落差近78米，最大特色就是會於樹林間穿梭，四季可欣賞不同景色，於櫻花中穿過的感覺相當震撼。

讀賣樂園旁邊的植物園HANA・BIYORI亦會同步推出「夜櫻BIYORI」點燈活動，內裏種有染井吉野櫻、枝垂櫻與多摩緋櫻等約250棵櫻花樹，其中多摩緋櫻是80年代讀賣樂園研發出的獨創品種，顏色鮮艷。「夜櫻BIYORI」會以這些櫻花樹與日式庭園為中心亮燈，營造夢幻般的春日畫面。