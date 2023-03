楊紫瓊封后未送祝賀　章子怡捲不和傳聞「舉報」反擊

女星楊紫瓊成為奧斯卡史上首位亞裔影后,連日來多位圈中好友及拍檔均高調道賀,惟因有網民發文指跟她合作兩部電影的內地女星章子怡遲遲未有公開祝賀,並譏章子怡「氣得不輕,沒有格局」,未幾遭「章女士」檢舉刪文,如此大動作即惹熱議!

楊紫瓊憑電影《奇異女俠玩救宇宙》(Everything Everywhere All at Once)日前在第95屆奧斯卡頒獎禮中,成為史上首位亞裔影后。受全球關注的楊紫瓊獲圈中大批好友及曾合作的拍檔祝賀,包括李安、梁朝偉、周星馳、李冰冰及李連杰等,惟近日有網民發文稱,指先後和楊紫瓊合演電影《臥虎藏龍》及《藝伎回憶錄》的章子怡完全零反應,未有如其他明星般發文祝賀。

該網民指章子怡「拖到現在還不是真的沒有格局,哪怕裝模作樣都該第一時間發,看來真的是氣得不輕」,暗指兩人的確不和。未幾該網民公開說遭檢舉刪文,更展示一名「章女士」投訴檢舉貼的截圖文,內容是:「發布的內容,因被章女士投訴侵犯人身權益」,不少網民認為貼文是章子怡檢舉並批評有人十分小器外,又有人分析指章子怡早年在荷里活影壇的發展,比楊紫瓊捷捷領先,26歲更成為奧斯卡終身評審委員,但和奧斯卡的獎項一步之遙。但也有網民為章子怡抱不平,認為章子怡不用高調道賀來打造「面子工程」,可能她已私下道賀。

楊紫瓊早於1997年憑《新鐵金剛之明日帝國》首闖荷里活影壇,直至2000年和周潤發及章子怡合演李安執導的《臥》片,而憑《臥》片開始在荷里活揚名的章子怡,更和楊紫瓊雙雙被提名角逐金馬獎及金像獎影后,5年後兩人因《藝》片再結片緣,並和鞏俐一起主演。當時曾傳出三人不和,尤其和章子怡同為「謀女郎」的鞏俐,被傳拍掌摑戲時要求真摑章子怡,並拍了7次,鞏俐隨後否認,說大家拍戲半年,感情如家人一樣。