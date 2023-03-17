【Zac玩Zac食】澀谷新景點　宮下公園MIYASHITA PARK

雖然宮下公園MIYASHITA PARK係喺2020年7月底開幕，但對香港人嚟講絕對係一個新地標新景點，因為呢3年大家都返唔到鄉下！

宮下公園係結合購物、公園及美食的複合設施，距離澀谷JR站好近，我喺東出口行5分鐘就到。宮下公園南北狹長，只係4層樓高，以石屎及鋼材規劃出幾何多角度建設。頂樓係綠意休閒的涉谷區立宮下公園，開放時間為早上8時，可以在購物前先來這邊打卡。必到由藤原浩設計的星巴克，據說靈感來自海外綿延的道路中突然出現的加油站，而打造出這樣一間方正純白的貨櫃星巴克。公園南半部有3個付費使用的運動設施，分別係滑板場、攀石牆，以及多功能沙地運動場，需要事前申請才可使用。

整棟設施的一到三樓為餐飲及購物區，大致上可以分為南、北兩區；北區有不少國際知名品牌進駐，包括LOUIS VUITTON在全球第一間男士旗艦店；Prada在日本首次引進的unisex商品；以球鞋起家的品牌KITH等。南區則打造為熱鬧市集小店及精品潮牌，包括以「READING LIFE」為主題的「天狼院書店」咖啡館；吉卜力工作室的服飾雜貨品牌GBL；創業超過廿年的滑板店潮牌instant等。

位於一樓的飲食區「澀谷橫丁」裝飾恍似舉辦祭典般熱鬧，這裏匯集了來自日本全國的美味料理，由沖繩、九州到北海道的特色餐飲都品嘗到，無論你係邊一個族群，都可以搵到屬於自己嘅歡樂時光。

Profile：Zacky Sun

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