佘詩曼親揭拍劇辛酸史　因拍《帝女花》不幸留疤

藝人佘詩曼（Charmaine）入行多年，演過無數經典劇集，日前她在內地綜藝節目《無限超越班》中回顧以往角色。親揭拍劇辛酸史。阿佘於1997年當選香港小姐季軍，從此踏上演戲之路。出道三年後，便與張智霖合拍《十月初五的月光》，「祝君好」一角更令她勇奪「我最喜愛的電視角色」以及「我最喜愛的拍檔」兩個獎項，阿佘表示：「君好這個角色，她是非常活潑、開心，在家裏是受寵的，非常開朗的一個女生，所以我演得非常自然，就好像自己一樣，其實關鍵就是我那時候本色演出。」她更自爆曾因角色要剪短髮拒演，因此這套劇對她來說意義重大。

而去到她另一代表作《帝女花》，她指「朱徽妮」這個苦情角色要在劇中「死」，因此拍攝時非常辛苦：「我們天天都要拍，每天19、20個小時，特別累，我在家裏半夜摔倒，然後割到臉，留下疤痕。那個時候（劇組）只給我4天假期，傷口也沒愈合，我沒縫針，所以它一直不好。本來我是貼着膠布，然後撲粉，但是打燈好麻煩，拍到第三天，半夜三四點，全部人都在等打燈，要打到沒有（傷口）一樣，全部人都很累，在等我一個，我就狠狠地撕開那個（膠布），然後撲粉上去直接拍，所以現在都有疤了。」