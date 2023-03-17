中年好聲音︱吳大強表現惹負評　遭郭偉亮狠批變化欠奉

無綫綜藝節目《中年好聲音》將展開「第六部曲 故事之歌」下半場的《爭入十強！次回合生死鬥！》，被視為熱門之一的吳大強在節目中分享15、16歲時的「愛情經」，原來大強年輕時曾被一名在街頭表演的「如花少女」吸引，可惜因為當年沒有勇氣主動搭訕，以致「飲恨」至今；為了懷緬當年那份青澀，大強選唱《Killing Me Softly》向當年該名美少女憑歌寄意：「女仔十八一朵花，係好吸引好靚，但當時都係細個啦，未有勇氣結識佢，機會過去咗就冇，好多時人生就係咁，你冇勇氣踏出一步，就做唔到當時個心想做嘅嘢。」並謂自己經常教導4名兒子要抓緊機會：「唔係淨係對女士，任何事情一有機會，你覺得有益就應該即刻去做，寧願試過都唔好錯過。」

可惜，今次吳大強的演唱表現，卻出現不少負評，當中以資深音樂人Eric Kwok（郭偉亮）的評語最為兇狠，直指大強整首歌變化欠奉。至於節目另一參賽者，林鉫徫則跟涂家堯獲讚演繹歌曲時充滿感情，二人更不約而同唱至眼濕濕含淚收場。鉫徫在接受製作組深度訪問時亦忍不住哽咽：「睇完（網絡對我唱歌嘅評語）我自己都要啲時間去消化，通常講我肥咯，或者唔知我係男定女，或者合唱時會覺得我係唱得好，不過話唔想睇到個畫面。」雖然多番備受攻擊，但鉫徫依然希望能保持善良，並學會愛自己。

至於家堯則大方分享了當年離婚點滴：「細到大對於結婚，都覺得係一生一世。本身我唔想離婚，但當時佢（前妻）講咗句，話我浪費咗佢6年時間，聽到我覺得冇乜挽回嘅餘地。」家堯更指為了不想家人擔心，確是渡過了段難熬的日子。製作組還請來了涂媽媽分享對兒子及兒子離婚一事時看法，畫面及內容充滿了愛與啟發。用上真感情獻唱的二人，同時獲得不少正評，其中張佳添大讚鉫徫終於有「追聽性」：「不嬲知你唱得，但我最開心係我開始聽到你嘅力量冇乜壓迫感，之前你係好唱得，但有壓迫感，去到後面會覺得夠喇，但依家聽到後面會好enjoy。」家堯則獲得「閹尖達人」伍仲衡的好評：「你感動到我，因為成首歌你係用真誠唱出嚟，冇話要用任何技巧，當然喺技巧上係有啲沙石嘅。我特別鍾意你個verse，你好似喺我耳仔旁邊細細聲同我講嘢…我好少畀17分。」