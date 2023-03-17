姜濤Solo歌與MIRROR英文團歌推出時間撞到應　鏡粉：有心㗎？

男團MIRROR的首支英文團歌《RUMOURS》今日（17日）正式面世，而新歌MV在今晚9時於MIRROR網上頻道首播，鏡粉現全力撐團歌之際，但是姜濤翻唱張國榮經典作品《追》的推出時間，竟然跟《RUMOURS》一樣，令到不少粉絲都不明白為甚麼會有這樣的安排：「撞晒時間，姜撞團，係唔係有心㗎？」，「自己打自己係咩事？」有指姜濤其實最初嫌老土而不願意唱《追》，不過最後轉軚決定翻唱，但就唱到黑面，姜濤事後疑用私人帳戶留言回應：「不好意思，我當時沒有黑面的去表演，我也很尊重這些歌曲，請不要再這種話題傷害別人。」似乎覺得被歪曲了自己意思。

另外，人氣男團MIRROR首度推出全球發行英文單曲《RUMOURS》，有別於過往MIRROR的作品，今次是一首情歌，隊長Lokman說：「好簡單，追女仔，用『Rumours』一字，好簡單直接嘅內容。」歌曲找來國際級的製作班底，AK介紹道：「搵咗曾與BTS合作嘅音樂人作曲，監製Edward Chan揀呢首Demo係好有型，同我哋之前嘅曲風有少少唔似。」

首次灌錄英文歌，鏡仔各有感想，錄音時更特別找來Vocal Coach（聲樂教練）Andrew幫他們執口音，他們指Andrew好正能量，經常讚到他們「天上有地下無」，令他們唱到好有自信，Anson Lo開心說：「每錄一句，Andrew都會讚你一句，佢係錄開國際音樂嘅人，畀佢讚我英文好，令我好自豪。」Jer亦感激Andrew的幫忙：「佢喺美國有時差，每次都係凌晨4、5點起身幫我哋，好似未瞓醒咁，呢個係有啲好笑，但好開心可以同到佢合作。」

MV裏12子周旋於女主角譚旻萱（Mandy）之間，去了多個地方拍攝，包括彩虹邨一間懷舊的理髮店，加上會有好多外國人睇到MV，所以他們揀的拍攝地方都有好多香港特色。對於進軍海外，AL坦言要達到國際性Level同Standard係好難，唔敢奢望或期待太多嘢，姜濤長遠地想：「首先希望可以有香港觀眾嘅認可，海外觀眾係好長遠嘅事，等大家基礎好啲先再諗，而家唔諗太多。」Edan亦說：「其實我又冇諗我哋要進軍海外喇，我哋冇乜呢個諗法，主要希望有呢首英文歌，可以有多一個機會畀出面其他聽眾會了解到MIRROR。」Stanley也常心面對：「其實冇話分邊個語言，我哋冇話要進軍海外，然後有好大壓力，只係想做好作品，又未試過英文歌，咪試下，可能下次試下普通話歌都唔定。」