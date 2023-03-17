靚偈女王　落力晒功架

日本AV界兩位靚偈女優七森莉莉同明日見未來唔單止又靚女又有仙氣，演出仲好有火！（互聯網）

正所謂金無足赤，人無完人，有啲女仔有樣卻冇身材，有啲有樣有身材但係冇內涵，日本AV女優亦係一樣，質素參差，不過今日比併嘅兩位靚偈女優七森莉莉同明日見未來就唔同喇，唔單止又靚女又有仙氣，演出仲夠晒激呀！

日菲混血兒

來自藝能界嘅七森莉莉係日菲混血兒，五官標致，氣質艷麗高貴，仲擁有一副婀娜身材，肉地結實同時肌膚白滑，令人食指大動！佢曾經做過時尚雜誌嘅模特兒，又拍過唔少廣告，後來仲殺入影視界拍戲，直至2020年佢投身AV女優行列。

點解佢會突然轉戰AV界呢？據講佢下海之前，因為掛住拍拖溝仔搞到無心工作，而且頻頻失場，所以激嬲咗唔少相關單位，再難以喺藝能界搵食，惟有走去拍AV囉！而莉莉嘅演出認真一流，除咗有功架又夠投入，就算同男優玩馬拉松激戰，亦唔會放軟手腳，全程一邊錫一邊「互動」，令作品激情四射！

七森莉莉

年齡：27歲

身高：5呎2吋

三圍：35D-24-34

除罩激戰

今年22歲嘅超級靚偈美人明日見未來，雖然有少少大細眼，但係瑕不掩瑜，氣質綺麗，甜美笑容更係令人心醉！身材更係勁吸睛，一來夠晒高挑，二來健美感十足，加埋前凸後趷又腰幼，心口對G奶仲要質感天然，真係無可挑剔。

佢喺2021年出道，成為AV廠Moodyz嘅王牌專屬女優，入行之前，佢做過網紅，以性感演出吸引到唔少網民注意，更因長期戴住口罩，所以被稱為口罩女神，投身AV界後至除罩見人。身材結實健美，同男優上床肉搏時相當有優勢，一來同班大隻男優鬥個你死我活，二來充滿活力又靈活嘅腰肢瘋狂扭動，從對方身上榨取快感！

明日見未來

年齡：22歲

身高：5呎7吋

三圍：35D-24-34

第1回合

鬥身材

七森莉莉身材婀娜且肌膚白滑，仲有前有後，本身屬於極品靚偈，不過明日見未來身材高挑又好波，而且健美感十足，加埋一對長腿，真係冇得輸！

第2回合

鬥氣質

明日見未來氣質綺麗，笑容夠甜美，散發出一股治愈感。至於七森莉莉係日菲混血兒，五官標致，氣質獨特美艷，相較之下，更勝一籌。

第3回合

鬥演出

七森莉莉扮演癡女又得，演純情斯文女亦得，演技夠晒火喉。而明日見未來嘅演出不斷有突破，早前更嚟個人生初次中出解禁添，所以呢個回合打和。

甘願犧牲

明日見未來身材好，而且仲甘願為演出而犧牲，先玩中出再玩到凌辱連環中出，為AV迷嘅眼福而努力奮鬥！至於七森莉莉為AV迷犧牲自己嘅藝能人形象，不時喺演出中落力咁玩弄M男，癡態十足，所以兩個都同樣咁值得欣賞。