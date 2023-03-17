劉穎鏇開槍英姿颯颯　劉佩玥示範「最佳撒嬌」

有「最強Body」之稱的劉穎鏇（Tiffany）於無綫劇《隱形戰隊》中，與陳山聰有不少大鬥體能的戲份，劇中二人為了爭奪內部體能競技賽第一名，進行一對一對決，期間需通過多項體能考驗包括：掌上壓、Sit up、負重跑輪軚、負重單手射槍等，真的少些體力都應付不了。

雖然Tiffany鏡頭前開槍英姿颯颯，但真實的她不但對槍械零知識，起初接觸時更直認好驚：「我由細到大都冇玩Video games，對槍真係零知識，所以到我要揸槍，由點樣上子彈，點樣攞槍靚，呢啲全部對我嚟講好新鮮，我真係咩都唔識。所以初初我學嘅時候係一頭霧水，我都係一直學一直學，多啲觀察人哋點擺甫可以好睇啲。」除此之外，Tiffany還要挑戰眨眼問題，她說：「要克服點樣開真槍嘅時候唔眨眼，真係極大挑戰，個槍聲真係好大，嗰個聲同埋前面閃嗰吓火力真係會好驚，我不停逼自己唔眨眼。我覺得拍拍吓係會有進步，會搵到唔眨眼嘅竅門。」

Tiffany在劇中有「力的表現」，而劉佩玥（Moon）則是「誘惑擔當」，其中一場，她在公園大騷美腿，邊跳飛機邊向馬國明示愛，期間更向男方投懷送抱，獲網友大讚她成功地做出「最佳撒嬌示範」，可愛指數爆燈！