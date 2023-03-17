張振朗拒再唱張智霖歌曲　林鈺洧自覺適合做主持

藝人張振朗、應屆港姐林鈺洧、許子萱、梁超怡、邢慧敏，今晚（17日）在尖沙咀出席晚宴。近期忙拍無綫新劇《奪命提示》的張振朗，收工後即趕及出席為晚宴唱歌，他表示已有很長時間沒公開唱歌，及着得靚靚出席活動，故心情有點緊張。問到是否再唱張智霖的歌曲？他說：「唔係，戒咗好耐喇，今晚唱林峯同埋陳奕迅嘅歌。」問到可希望有自己的歌？他說：「其實最想係唱自己劇集嘅主題曲，好似以前羅嘉良咁，我只係唱過一次，希望有多啲機會。」

拍劇發生意外傷眉角的他仍貼上除疤膠布，他笑言膠布也連戲，近期開工則相當平安，他說：「今次拍文偉鴻嘅劇好開心，劇本、動作都好好；大家睇佢嘅《隱形戰隊》就知。」講到蔡天鳳碎屍案中，被捕潘姓女子曾與他合照，他指相片是多年前在活動拍，對方是朋友的朋友，因不清楚事件，故不作回應。

林鈺洧近期頻頻出席晚宴，一星期走兩場，講到她任嘉賓主持的節目《健康必殺尖食》出街後，覺得自己適合做主持她說：「今次學識咗好多，嘗試到做主持，初時以為只係可以跟稿講，所以初時會少啲嘢講，後來就知道可以自由發揮，睇反應都有人讚我講嘢幾好，自己都鍾意做主持，亦鍾意食嘢，可以話工作於娛樂。」問到拍節目可有增磅？她說：「反而瘦咗，因為我哋個節目係講健康飲食，所以食物都好健康，同埋由朝拍到晚都幾攰，每次都係食少少食，所以瘦咗。」