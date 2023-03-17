源於美國嘅牛仔褲，唔止係潮流服飾，從佢衍生出嚟嘅牛仔熱褲，更係性感嘅象徵，因此唔少四仔都以佢為演出服裝，展現脫星嘅性感魅力，就係今日為大家介紹嘅3部作品咁喇！

滿足幻想

野外露出已經夠大膽？如果加埋啪啪啪嘅話，咁咪正宗膽大包天？想知呢種演出有幾刺激嘅話，MOFOS出品嘅《Public Sex Adventures #12》絕對可以滿足到你嘅幻想。由Arietta Adams、Brooke Benz、Valentina Jewels等多位新進脫星演出，充分展現佢哋嘅青春拚勁，事關身穿背心加牛仔熱褲嘅佢哋，去到四下無人嘅地方便主動出擊，先嚟口頭駁火，再嚟肉體交鋒，過程一氣呵成，場面極度刺激。

辣妹報仇

辣妹加巨兵男喺唔少四仔都有呢個組合，既然係咁，點解呢套由All Black X製作嘅《Erotic Desires》咁好口碑呢？除咗因為有擅長拍劇情類四仔嘅著名導演Mason執導外，參演嘅脫星包括Zerella Skies、Alexis Tae、Misty Stone等都係脫界新星，新鮮感十足之餘，佢哋嘅戰鬥力更係潛力無限。故事講呢班從事紋身工作嘅辣妹，每日都會有唔同嘅艷遇，有一日重遇曾經令佢哋心碎嘅初戀情人，於是喺床上盡情將對方榨乾。

同性相吸

咪以為小背心加熱褲，只會對男士有吸引力，Jane Doe Pictures炮製嘅《My Younger Lover: Lesbian Edition》，就將呢種性感魔力，連女士都有難以抗拒。搵嚟Gabbie Carter、Rachael Cavalli、Pristine Edge等人氣脫星演出，片廠稱今次絕對係大膽嘗試，原因係會加人女同肉搏戰，希望能帶畀四仔迷唔同嘅感覺。

碟評

以往四仔作品中嘅牛仔熱褲，跟美股脫星有密不可分嘅關係，不過睇過今次套推介作品後，卻發現原來呢條褲嘅發揮空間可以咁大，其中最令人印象深刻嘅，莫過於《Public Sex Adventures #12》，因為點諗到着牛仔熱褲，原來咁方便曳曳嘅呢？