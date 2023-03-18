【是日通勝】

農曆二月廿七

癸卯年 乙卯月 乙亥日

吉時：凌晨3時至5時、上午5時至7時、下午1時至3時

凶時：上午9時至11時、下午5時至7時

宜：動土、入學、出行

忌：嫁娶、成服、栽種

幸運方向：坐西北向東南

幸運數字：12、22、30

幸運顏色：綠、青

【星座運程】

今日幸運星：人馬座

白羊座：謀事力不從心，給自己施加再多壓力也沒用。

金牛座：看似風平浪靜卻存在暗湧，謀事不可大意！

雙子座：不可長時間對住電子產品，雙眼需要休息的！

巨蟹座：財運非常好，但愛情運一般，要帶眼識人。

獅子座：不熟不做，謀事要量力而為，逞強易犯錯。

處女座：健康一般，抽空做點運動，對身心都有益。

天秤座：愛情運十分弱勢，太過被動難獲愛神眷顧。

天蠍座：工作表現佳，有能力不妨向同事伸出援手。

人馬座：幸運指數排第一，身處順境也不可太得戚。

山羊座：愛情運欠佳，過多遷就易令伴侶得寸進尺。

水瓶座：碰到棘手問題，要保持鎮定，勿自亂陣腳。

雙魚座：不在其位，不謀其政，工作上忌多管閒事。

【生肖運程】

相沖生肖：蛇

旺弱指數：（升）狗 桃花旺

（跌）蛇 壓力大

鼠：事業運不錯，求職者要好好把握機會。

牛：生活遇上麻煩事，保持冷靜方可脫困。

虎：獲朋友鼎力支持，遇上麻煩也不用怕。

兔：精力旺盛，利外出行動，得着不會少。

龍：愛情運一般，有伴侶者不可亂發脾氣！

蛇：是日沖煞，被工作壓力弄得焦頭爛額。

馬：運氣下滑，不肯聽意見，容易得罪人。

羊：渾身正能量，參與社交場合將有得着。

猴：財運差，易因判斷錯誤蒙受金錢損失。

雞：偏財旺，有機會以超值價買到心頭好。

狗：桃花滿面，魅力十足，身邊出現仰慕者。

豬：心情不佳，想法偏激，易招惹口舌是非。

【暢所欲玄】（占星師Ida）

雙魚座的新使命

３月７日是雙魚座頗重要的日子，因土星要進入雙魚座。大家見過土星的樣貌嗎？對！有行星環繞的那顆行星，那個環賦予土星在占星學上的特質，包括界線、限制、規則、時間等。

雙魚座的特性就是沒有具體個性，隨心所欲，會按自己的感覺去做事，不講求結果，是一個有愛及包容性很高的星座。當土星走入雙魚座，兩個完全不相容的性質如何融為一體？相信土星在雙魚座那兩年半的日子，是一個挑戰，說不定會為雙魚座朋友帶來新的使命，學習跟土星討論如何不互相排斥對方太多。除了雙魚座之後，另有３個星座都會受影響，包括雙子、處女及人馬，這些變動星座，其實都跟固定性很高的土星有難以相容的情況，當中處女座可能會容易一點，因為大家對世俗界如返工搵錢等事情會較有共鳴。

說回土星，它的目標就是完成及落實事情，不走捷徑，刻苦耐勞，不是人人喜歡。當它會協助雙魚座將夢想落實，但亦可以殘忍地將雙魚座不實際的想法打碎至消失。如果想將土星的實際需求和雙魚座精神需求合二為一，可嘗試多靜心或做瑜伽，了解自己的心想怎樣，透過努力將夢想具體地變為真實，但過程絕不容易。