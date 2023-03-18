東方日報C1：MIRROR姜濤爭食　姜糖「徇私」犯眾怒

男團MIRROR的「鏡粉」又再爆內訌！事緣12子首支英文團歌昨日強勢登場，但同日同時卻撞正成員姜濤翻唱張國榮經典作《追》推出，形成自己打自己的尷尬場面，有傳姜濤的粉絲團「姜糖」吹雞獨撐他的單曲，惹來其他鏡粉不滿，轟姜糖欠「團魂」。

男團MIRROR自出道以來，儘管12子分「上弦、下弦」之說早已流傳，不過隊員經常將「只團結，不分化」的口號掛在口邊，而12子剛宣布總動員合拍新片《12怪盜》，昨日更隆重推出被視為MIRROR向世界出發的首支英文團歌《RUMOURS》，力證兄弟同心衝出香港。由於歌曲是男團邁向國際的第一步，故除了12子特別重視外，鏡粉早已部署好的應援策略亦蓄勢待發，務求推12子早日成為「港版防彈少年團」。

本來兄弟同心，其利斷金，可是英文團歌及其MV分別於昨日凌晨及晚上9時面世，有鏡粉發覺由環球唱片邀請姜濤翻唱張國榮的《追》及MV亦於同日同一時間在各大串流平台上架，變相出現自己人撼自己人局面。對於《追》及《RUMOURS》兩曲齊發，有讀者爆料指姜糖在應援團的頻道群組中表示只會力谷《追》，而姜濤亦曾轉發宣傳貼文，但「不知何故」秒刪再換上《RUMOURS》Post以示支持團歌。

谷戲遊魂捱插

雖然12子的Fans Club陸續Post《RUMOURS》的宣傳海報，但有鏡粉仍對姜糖力谷《追》不滿，轟不全力支持團歌就是自私，更直指姜糖欠「團魂」，有網民在討論平台出Post，片文並茂指MIRROR其中10位成員日前出席《Viu x MakerVille發布會》活動時，各成員努力宣傳《12怪盜》，但企後排「邊皮位」的姜濤，在隊長Lokman、副隊長AK及Jer等受訪期間，不時頭岳岳、身軀左搖右擺似遊魂，更被指於短短3分鐘內打了7次呵欠，直至有傳媒提問他才「回魂」，相比同樣未有機會發言的Ian、Tiger及Frankie等，則表現專注得多！

不過，有網民覺得今次再次引起鏡粉之間紛爭，歸咎於ViuTV及經理人失策，認為即使由環球唱片出Post，但冇可能未有事前知會一聲，覺得是有人堅持「放養MIRROR」，才搞出大頭佛！

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