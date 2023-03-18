$28「鮮蓮海皇冬瓜盅」　富臨皇宮澳龍乳豬宴$2,388（12位用）

【營業資訊】富臨皇宮繼早前邀請泰國通胡慧冲先生推廣 「私房泰宴」外，最近於晚飯時段率先推出$28「鮮蓮海皇冬瓜盅」及$28「 頭抽走地雞」二選一大優惠，時令美食當然不少得夏日必備的時令湯水精選「鮮蓮海皇冬瓜盅」， 原個冬瓜加入新鮮夜香花、鮮蓮子、燒鵝肉、瑤柱、鮮蝦、帶子、蟹柳、勝瓜、草菇及雞粒等，原盅燉製三至四小時。夜香花的淡淡草香，有助提升瓜肉風味，將冬瓜的清甜本質完全突顯出來，豐富材料融入湯中，再加上海鮮的鮮味、燒鵝恰到好處的肉味，不同滋味在湯水中完美融合，交織多層次的滋味， 喝一口湯感受到清新餘韻 ，愛喝時令湯水的朋友，一碗最能喚醒身心。

值得一提澳龍乳豬宴12位用全包宴$2,388至$2,688， 龍蝦固然最受歡迎，鴻運乳豬糅合了中西食材的配搭原理，除了堅持傳統風味，也融入新穎的佐食方式，實在不可多得。

每席包括：

上湯澳洲龍蝦伊麵 (約3斤)

手燙乳豬全體

翡翠炒龍躉球

紅棗雲耳蒸斑頭腩

鮮蓮海皇冬瓜盅 (2盅) 或 竹笙海皇燴燕窩

凱撒沙律鳳尾蝦

果皮蒸鮮鮑魚 (16隻)

杞子蟲草泡菜苗

蟠桃大壽桃 (12個)

星期一至五

全包12位用 $2,388

全包6位用 $1,288

星期六、日及公眾假期

全包12位用 $2,688

全包6位用 $1,488

享用廳房 $4,288/席