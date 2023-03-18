林俊傑巡唱香港站開鑼　狂唱40首歌滿足粉絲

新加坡歌王林俊傑（JJ)慶祝出道20周年展開JJ20世界巡迴演唱會，來到香港站，一連六場在中環海濱的演唱會昨晚（17日）開鑼，這個亦是JJ首個在香港的戶外騷。舞台設計獨特，擁有4個不同高度及會旋轉的升降台裝置，巨型投射大銀幕，令視覺大震撼。JJ一身白馬王子造型，演奏着幻彩鋼琴唱出《記得》揭開序幕，之後連唱《木乃伊》、《美人魚》、《茉莉雨》和《醉赤璧》。他用廣東話跟歌迷打招呼，表示很久不見，再次見香港歌迷表示感動及感觸，想將這份感覺放入音樂故事當中。

唱《關鍵詞》時，JJ行到台前，歌迷興奮得湧到台邊希望近距離見偶像。之後換上粉紅色外套，拿着結他自彈自唱《豆漿油條》，唱到《小酒窩》時，帶動全場大合唱。演唱會的嘉賓是JJ公司旗下新人蔡宥綺，獲JJ稱讚年輕大有才華，她是首次來港，JJ忘分享喜愛的香港美食，包括菠蘿油、奶油豬仔包、豆腐花和魚蛋等， 2人並合唱一曲《像我的我》。

當唱到《新地球》時，JJ站上升降台升到3層高，現場有煙花效果，不過煙花爆發聲嚮很大，JJ亦被嚇親，他並入鄉隨俗，選唱了一首廣東歌張國榮的《追》。

歌迷可能太耐無見偶像，現場不時大叫「老公」、「愛你」，有歌迷掟毛公仔上台，JJ都照單全收。今次演唱會，JJ的歌單相當厲害，Encore環節，連唱6首歌包括《7千3百多天》、《不潮不用花錢》、《最嚮往的地方》、《偉大的渺小》、《After the Rain＋一定會》及《一千年以後》，整晚唱足40首歌，差不多3小時，認真聽出耳油。

演唱會期間發生小插曲，有自稱網紅的男子跟一名男歌迷爆口角，2人疑因為拍攝及座位問題起爭執兼爆粗，最後該男子由工作人員帶走。