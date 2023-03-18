第4集上映前1周　《殺神》男星Lance Reddick突然離世

由奇洛李維斯（Keanu Reeves）主演的動作大片《殺神JOHN WICK 4》（John Wick Chapter 4）將於下周全球公映，系列要角飾演「酒店經理」的美國男星Lance Reddick昨日早上突然離世，終年60歲。

暫時未知死因，由於Lance死前兩日即周三（15日）早上仍然有公開自拍片，而死前一日亦有為影片宣傳接受電台訪問，所以他的離世令不少人感震驚！片段中他在家中與狗仔一起，同晚他缺席《殺神4》於紐約舉行的首映，他並沒有解釋為何缺席。Lance離世的消息傳出後，《殺神4》導演Chad Stahelski以及男主角奇洛聯合發聲明哀悼他：「失去了我們心愛的朋友和同事Lance Reddick，我們深感悲痛和心碎，他是完美的專業演員，與他共事是一種樂趣。我們的愛和祈禱與他的妻子Stephanie、他的孩子、家人和朋友同在。我們把這部電影獻給他，我們將深深地懷念他。」此外，影片的發行商Liongate亦有發聲明指「沒有了Lance以及其深度的演出，John Wick的世界不會是現在的樣子」

除了《殺神》系列之外，Lance於90年代憑劇集《火綫重案組》（The Wire）走紅。而近年他亦有在《哥斯拉大戰金剛》（Godzilla vs. Kong）參與演出。