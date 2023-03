仁濟醫院2023/2024全港賣旗日

【營業資訊】仁濟醫院今年邀請到極受歡迎的「emoji® - The Iconic Brand」與大家一起於4月1日(星期六)參與全港賣旗日,以支援仁濟醫院為長者、青少年、幼兒及殘障人士提供的照顧服務。今年旗紙別出心裁,以大家熟悉的「emoji® - The Iconic Brand」擔當旗紙的主角,在脫掉口罩的日子與香港市民一齊展現笑臉!希望大家加入義工行列,將愛與溫暖宣揚開去,每位參與義工將獲賣旗證書乙張,以示感謝。有興趣的朋友可透過以下QR code報名加入成為義工,聯同「emoji® - The Iconic Brand」將愛與溫暖帶到每一個角落!

「仁濟醫院2023/2024 全港賣旗日」活動詳情

日期:2023年4月1日(星期六)

時間:7:00am-12:30pm

目的:支援仁濟醫院為長者、青少年、幼兒及殘障人士提供的照顧服務

仁濟醫院全港賣旗日活動詳情及報名:

認捐金旗

仁濟更推出限量版金旗,以活潑鬼馬的emoji®️表情配襯豐富多彩的顏色及玫瑰燙金字樣,帶給大家亮麗而歡愉的感覺。現只需港幣$100即可獲贈金旗乙張,數量有限,先到先得!

立即認捐「金旗套裝」: