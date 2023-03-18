經典卡通聯名　童年回憶穿上身

近日PUMA與FILA分別與《海綿寶寶》及《角落生物》合作推出聯乘糸列，服飾及鞋履單品更包成人及小童尺寸，好適合一家大小齊齊着住去玩。（互聯網）

潮流會更替，唯獨卡通人物可以歷久不衰，每一個年代都有班新粉絲。好似生於90年代的《海綿寶寶》（SpongeBob SquarePants），就至今仍然多人喜愛，而2012年才出現的《角落生物》（Sumikko Gurashi）就繼續俘虜粉絲的少女心。難怪會獲得各大運動品牌青睞，並邀請一同合作出聨名系列，自問是其角色忠粉的，就別錯過將這些童年回憶穿上身的機會！

《海綿寶寶》與好友齊出動

PUMA與《海綿寶寶》動畫公司近日合作推出一系列適合大人細路穿着的單品，包括波鞋、T-Shirt、短褲和連帽衞衣等。設計靈感來自海綿寶寶與好友派大星遊玩的情景。波鞋有特別版Future Rider，鞋身採用海綿寶寶的經典黃色設計，環扣加入海綿寶寶的設計吊牌，而鞋舌則用上毛巾質地。同步推出的還有童裝Popcat拖鞋，白色鞋身綴以海綿寶寶與派大星捕捉水母的圖案，既可愛又假日氣息濃厚。服裝方面，就有胸前印有Puma Logo及海綿寶寶樣子的經典T7運動套裝，以及充滿海灘風的印花T恤，總有一款合你心水。

夢幻可愛《角落生物》

誰說漫畫聯乘鞋款不夠百搭，只適合擺在家中收藏？今次由FILA x Sumikko Gurashi x atmos三方聯乘打造的FILARAY運動鞋，就好適合日常休閒穿着。其清新簡單的白x粉紫x粉紅配色，能配襯任何穿搭；厚底設計不但具出色緩震效果，更可為穿搭增添個性。加上鞋踭、鞋側綴有角落生物圖案，未穿上已經被它們萌到。