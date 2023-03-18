爆操女神︱楊玉梅親授哈努曼瑜伽　陳婉婷踢走脂肪回復苗條身段

繽FUN星網新節目《爆操女神》邀請一眾女神級藝人化身導師，傳授簡單易學的運動。夏天將至，藉此將身體的多餘脂肪統統踢走，重現昔日苗條身段。今次邀得擁有瑜伽教練資格的楊玉梅(士多啤梨)上陣，一連4集教大家做運動，而「最索丫鬟」陳婉婷(Hebe)則充當學徒，一切由零開始學習。第1集士多啤梨試範哈努曼瑜伽，坦言該運動比較冷門，並非個個人夠膽做，但若果能夠掌握竅門，卻又趣味度十足！

正所謂萬事起頭難，Hebe於士多啤梨指導下，首先面對牆，把繩子穿過膊頭，並以腋下夾實，然後雙手按住牆深呼吸，繼而把雙腳凌空屈膝而上，待平衡好身體後，雙手扶緊牆頂的掛圈站立，再把身上的繩向下移至臀部位置，接著把身體90度向外轉呈側身狀，雙腳前後企以取平衡，之後右手緊握牆上掛圈，左手扶實腰間的繩子，當站好陣腳過後，嘗試鬆開右手向外伸展，切記保持呼吸，當伸展至盡頭時，停頓片刻再慢慢吸氣上來，完成一邊後再做另一邊，此動作有助伸展肋間肌。

經過初階動作後，士多啤梨便給予Hebe一個新挑戰，之後彎身進行第2個動作，首先面向牆合埋雙腳，雙手扶實掛圈，把繩子調至臀部位置，一隻手扶實後腰，另一隻手拉實繩，上身慢慢向後彎，當取得平衡後，把扶住繩的手放在後腰，此時仍要保持呼吸，Hold 5秒後慢慢來，那便完成動作。