江欣燕80年代打扮亮相晚宴　扮演已故天后梅艷芳唱金曲

藝人江欣燕（欣欣）、張名雅及區永權昨晚（17日）為晚宴擔任嘉賓獻唱多首經典金曲，晚宴以80年代為主題，眾人亦特意以80年代打扮亮相，向來扮演已故天后梅艷芳維肖維妙的欣欣，亦揀選了多首梅姐的金曲作表演：「當然會唱《夢伴》啦，另然仲揀咗《壞女孩》、《愛將》加《冰山大火》，我係80年代入行，知道今晚大會主題係80年代就好興奮。」明晚將擔任好友林敏驄演唱會嘉賓獻唱《夢伴》的她，表示今晚一身打扮正是特意為演唱會預備，身上飾物則是自己多年珍藏，她笑指早前為對方演唱會採排時，阿驄叫她做「梅姐」，她即時以梅姐口脗回敬一句「喂阿驄！有冇遲交歌畀人呀？！」

至於即將推出首支單曲的張名雅，表示開始有壓力：「覺得大家可能會對我要求高咗，之前可能表演得好有氣氛就Ok啦，但嚟緊會出歌，或者係自己畀壓力自己，要求自己做得好啲。」欣欣就教名雅只要放鬆唱就好，讚她聲線優美，若配合舞蹈相信會更加好，名雅表示身邊友人也提議她出快歌，會考慮下一首挑戰快歌，欣欣即提議可以參片補氣：「唱快歌要身體好，十幾年前同秋官（鄭少秋）去美加唱歌，佢就教我食紅參，但唔可以食得多因為會封喉，依家我學識咗整蜜糖參，買啲紅參切片用蜜糖浸。」欣欣又指早前因確診新冠，令味覺全失差不多一星期：「食啲嘢落口好似食咗塊布咁，冇晒胃口。」