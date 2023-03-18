重慶八一路小吃街　冰火交替

熱愛川味的嗜辣之人，去到內地重慶，簡直如到了火辣天堂一樣，當地有多條小吃街，講到最出名首推鄰近解放碑的八一路小吃街，街內有多間著名的小食店，有齊烤串、炸酥肉、湯圓、烤腦花、麻辣兔頭、酸辣粉和燒蠔等美食，連本地人都推薦。

來到八一路小吃街，先來一碗遊客必吃的好又來酸辣粉，辣得醒神的紅油配上足料的炸醬肉碎，加點炸花生和薯粉拌勻吃，酸辣並重勁開胃，是來到重慶一定要體驗的香辣美食，從長長的人龍足以感受到它的人氣。賣各款雞腳的小店降龍爪爪，有重慶火鍋、泰式冬蔭公和滷水等口味選擇，有遊客吃過，盛讚燜煮得入口即化。

愛香口的話，推介鍋巴薯仔，客人可選經典乾拌或糖醋麻辣口味，前者香脆，後者添一絲香辛的氣息，愈食愈過癮。分量十足的油條包麻糬，即炸的油條夾實麻糬和不同的配料，客人可揀芝麻、鹹菜蘿蔔乾、海苔肉鬆、紅糖黃豆、麻辣、蜂蜜芥末等口味配搭，趁熱吃麻糬有拉絲的效果，內脆外煙韌。

吃過多款辛辣、脆炸或油香的食物，最好來點甜食或凍飲。小吃街的老字號山城小湯圓，以皮薄多餡、甜美軟糯而出名，湯圓以豬油、白糖粉等製作外皮，內裏是芝麻餡，吃時還有淡淡桂花香。紅糖醪糟湯圓有淡淡酒香，吃完辣再吃湯圓，感覺剛好。另一個選擇就是人氣的玫瑰糍粑冰粉，手工搓成的冰粉可配多款食材，如提子乾、山楂、花生、芝麻、紅豆、小芋圓等材料，再加點玫瑰醬，拌勻吃鮮甜芳香，剛吃完香辣美食再來一碗，冰火交替，即時消辣解膩。