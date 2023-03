憑大熱賣座電影《奇異女俠玩救宇宙》(Everything Everywhere All at Once)勇奪《奧斯卡金像獎》最佳男配角的越南華裔男星關繼威原來是「集郵王」,似足粉絲在奧斯卡當晚四圍搵巨星合照!

他除了在奧斯卡舉行期間與一眾巨星包括金像影后妮歌潔曼(Nicole Kidman)、荷爾芭莉(Halle Berry)以及《奇》粉絲「蜘蛛俠」安德魯加菲(Andrew Garfield)等合照之外,他亦在奧斯卡慶功派對上與一眾巨星包括「妙麗」愛瑪沃森(Emma Watson)、樂壇天王Usher以及超模Gigi Hadid等自拍。事後他就在社交網公開部分「郵票」:「奧斯卡慶功派對簡直係勁到暈!!!周圍望全部都係名人。我去過好多派對,但…😱 呢個係另一層次。」而他亦點名大讚Usher和Gigi超級好人。