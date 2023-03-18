男神都撐！沙田試玩最新Gadget

有時齋睇Spec，未必能深入了解Gadget的功能與操作，所以科技品牌不時設立體驗店，讓用戶近距離接觸新產品。無獨有偶，最近有兩間期間體驗店先後進駐沙田某大廣場，其中一間男神魏浚笙更親身力撐，科技迷同Fans有空不妨去逛逛！

試夜拍齊打卡

Samsung即日至3月26日於沙田開設開設專門為Galaxy S23 Ultra、S23+ 、S23及Book3系列而設的期間限定「Fun in the Dark 體驗店」，除展示一系列新產品外，現場更設有不同打卡位，例如讓入場人士測試S23系列Nightography黑夜亮攝功能的「S型奇幻光影隧道」，以Samsung OLED S95B電視打造的「海底世界」； 以及展出新產品打機性能的「遊戲專區」等。

為了令入場人士更深入了解新產品，體驗店每天都會在不同時段舉行工作坊，有興趣可經瀏覽Samsung網站或於限定店現場報名參加。另外，於廣場指定商店購買Galaxy S23系列 ，即可獲贈ITFIT火燄效果香氛加濕器，購買Galaxy Book系列則可獲贈ITFIT 2-in-1滑鼠墊。

新布局送禮品

另一邊箱，HUAWEI沙田體驗店最近重新投入服務，透過全新布局展示多款華為終端產品，包括手機、平板、手提電腦、穿戴設備、音響設備等。入場可親身試用各種產品，並可於網上預約Field Master實用教室， 以「小班」形式由淺入深了解產品功能及操作。即日起，凡於體驗店內選購指定產品有機會獲得以下其中一份禮品，包括FreeBuds 3無線耳機 、Scale 3智能體脂磅或華為折疊旅行袋。