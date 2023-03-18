百搭綠茶飲法多　營養師拆解瘦身成效

夏天漸近，相信有不少女生都早已加緊腳步瘦身，準備以最好的身材迎接最火辣辣的天氣。除了健康飲食與運動外，以各式的瘦身飲品作效果加乘亦是近年的一大風向，就如以下介紹的3款含綠茶的組合飲品，均有實測推薦，不過嘗試之前都要留意自身的體質，同時亦可先聽聽家營營養中心營養師謝施敏（Kirby）的講法。

【綠茶 X 咖啡】

黑咖啡一向都是一眾明星瘦身法之中的座上客，如張韶涵、迪麗熱巴、楊紫、日本搞笑藝人真理子等都有用它來幫助減肥或消腫，但如若受不了黑咖啡的味，或想轉轉新意思，不妨加入綠茶試試啦。

「綠茶咖啡減肥法」由日本減重門診醫生及作家工藤孝文提出，並由他本人親身試驗，在飲用10個多月後成功減掉25kg，其後亦沒有反彈，據悉之後亦找來了其他人作實測，大部分人平均一個月可減掉6.2kg，成效相當顯著！其做法非常簡單，只需以1：1的比例把綠茶和咖啡混合（總分量是250ml至300ml，大概是1個Mug的分量，無糖)，每日3餐前飲1杯即可，更毋須節食和戒口，可謂是為食人士救星！

營養師的話：

綠茶及咖啡均含有咖啡因，此成分有利尿的作用，加快身體排出水分，令體重變輕。不過每日三杯有機會超出每日咖啡因攝取上限，且過量攝取有機會造成脫水。

【綠茶 X 檸檬】

曾經風靡南韓的「idol水」備受韓星熱捧，聲稱喝完20分鐘內就有效消水腫 ，兼具瘦臉的功效，以南韓女團f(x)成員出身的Luna 就曾在社交網站上推薦此水，稱可以幫助燃燒脂肪、有去水腫效果，還能抑制食欲。做法是以500ml熱水把一個綠茶茶包泡開，擠進1/4顆檸檬的檸檬汁，最後加2茶匙的糖，當然無糖的效果會更好。它並沒有特定的飲用時間，可以按材料將分量加倍，沖1,000ml至2,000ml作日常飲用，但不建議空腹飲用。

營養師的話：

檸檬含有豐富的維他命C，多飲檸檬水可達美白之功效，但由於其酸性高，並混合綠茶中的咖啡因，有機會刺激腸胃，腸胃較差者飲用可能會造成腸胃不適。

【綠茶 X 秋葵】

由日本內科醫師富田益臣推薦，並在某一日本節目中找來女星斉藤こず恵進行實測的「秋葵綠茶」，據說在飲用3周後，體重由83.3kg降到78.3kg，只用不到一個月就減走5kg的同時，血糖亦從199降到71，便秘問題亦得到改善，一度受到日本女生的追捧。其做法是以1公升的常溫水沖泡2個冷泡綠茶包，將10根秋葵洗淨去蒂頭，再切成小段放入其中，冷藏8至12小時即可，完成後分成3份在3餐前飲用，需於1日內飲完。

營養師的話：

秋葵中的黏液含有豐富水溶性纖維，可促進腸道蠕動，改善便秘問題，因此飲用「秋葵綠茶」有助踢走宿便，視覺上有收細肚腩之效。若腸胃欠佳者飲用，有機會會造成肚瀉。

營養師推薦兩日瘦身餐單參考

Kirby表示這些低卡路里飲品在餐前飲用的確可以降低飢餓感，以減少用餐分量，可能對減磅有關係。但最有效的減肥方法，都是配合均衡飲食，調節飲食分量，以下便提供兩天餐單作參考。

Day 1

早餐：芝士蛋三文治、低糖豆漿1杯

材料：無邊方包2片、烚蛋/煎蛋/炒蛋1隻、低脂芝士1片

午餐：味噌雜菜湯烏冬

材料：味噌 1湯匙、雞肉絲 6湯匙、急凍烏冬 1碗、雜菜（紅蘿蔔、椰菜、洋葱 ，共1碗）

晚餐：西蘭花炒蝦仁、紅米飯 1碗

材料：西蘭花1碗、中蝦 8隻

水果：蘋果 （大）1個

Day 2

早餐：番薯（中size）1條、脫脂奶1杯

午餐：翠玉瓜炒牛肉、飯 1 碗

材料：翠玉瓜 1 碗、瘦牛肉片10-12片

晚餐：照燒洋葱雞肉、飯1碗、蒸菜心半碗

材料：雞扒（去皮）1件、洋葱約半碗

水果：香蕉 1 條