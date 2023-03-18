任達華零片酬撐香港電影：幫影壇新一輩度難關

影帝任達華與新人周漢寧今午（18日）到太古城，出席以霓虹燈為題材的新片《燈火䦨珊》優先場，招待一班霓虹燈師傅睇戲，席間周漢寧向兩位為電影給予意見的霓虹燈師傅，以及戲內師傅任達華送贈畫筆，任達華則更有感而發：「我細個喺灣仔長大，見證霓虹燈嘅五光十色，依家行業行業式微，希望政府能夠喺灣仔同旺角撥地方，興建霓虹燈巷，成為地標畀大家打卡。」

談到今次拍攝《燈》片，他說：「最難忘係專登隔離返香港拍戲，拍完返內地又再隔離，當時係疫情最犀利嘅時候，我亦冇收片酬返嚟支持香港電影，喺最困難嘅時候就要幫吓啲影壇新一輩。（真係有學整霓虹燈？）學咗1星期，當然因為唔純熟，都有受傷。喺戲裏面懷緬吓昔日係可以，但做人要向前望。」

對於提議建霓虹燈巷，他說：「當年嘅五光十色仲喺我嘅腦入面，人來人往加色彩係冇得複製。如果政府肯嘅話，我哋台前幕後咪落手落腳整返幾個霓虹燈牌囉。當年《蘇施黃》都喺香港拍，好多人鍾意香港嘅霓虹燈，整番啲特式，畀遊客嚟觀光同食嘢，呢個係好嘅。」周漢寧表示未經歷過「霓虹燈年代」，但亦舉腳支持：「因為只係透過電影同相見過以往嘅情景，覺得佢嘅提議好犀利。」

談到明日生日，任達華說：「低調啲，其實我每日都生日。（有咩生日願望？ ）身體健康。（屋企人食飯慶祝？ ）同屋企人一齊最開心，任何嘢對我嚟講都緊要唔過家人。」