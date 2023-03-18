【轉會出EP】Triple G開騷感觸落淚：要爬去有話語權嘅位置！

去年轉會的本地說唱歌手Triple G昨晚（17日）在九展舉行全新EP《光》發布音樂會，全晚的歌曲重新編曲演繹，先清唱《Wonder》展開音樂會序幕，之後獻唱《火花》、《雨》、acoustic版的《自畫像》及EP實體碟限定歌《光》等，現場樂迷紛紛舉燈牌或開手機燈以示支持，Triple G說：「見到有燈牌，有少少感動。串流平台嗰啲，我係唔會放嘅，因為嚟緊應該會有《光》嘅Part 2，我都淨係會放喺CD入面，淨係畀啲知音人聽。」

期間Triple G分享轉投新唱片公司及製作EP的感受，自言現在更成熟的他說：「我上年轉咗個新label Demo Records，見到好多主流嘅人，發現我有少少使命感。我要爬到去一個我有話語權嘅位，去宣揚啱嘅訊息、啱嘅歌、啱嘅Hip- hop，造真正屬於香港嘅音樂。我見到依家好多KOL唱歌，唔緊要呀，我哋就用音樂嚟較勁。」

Triple G笑言曾有同事要求他多在社交平台分享生活點滴，他說：「有歌迷同我講，我啲歌畀咗好多回憶佢哋，其實我想講呢啲回憶係你哋畀自己㗎。如果我哋距離太近，你哋就會冇晒啲遐想，其實我好珍惜呢啲，我會盡力平衡我哋之間嘅距離。」語畢他即轉身背向觀眾並感觸流淚，之後他唱點題歌《岸》並以歌詞「We gonna be alright」鼓勵大家時，全場亮着手機燈揮動，場面感動又溫馨。