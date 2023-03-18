本日日本：慶祝100周年 　The Wonder Movie CAFE東京登場

今年10月和路迪士尼公司迎來成立100周年紀念，為慶祝這個特別的日子，一連串活動將在日本展開，當中焦點包括於東京表參道Hills本館地庫3層開設期間限定主題Cafe「The Wonder Movie CAFE」。Cafe以迪士尼電影為主題，客人可以在「Disney100」相關的藝術品包圍下享用食品。活動分3期，每期都有不同菜單、周邊產品及店舖裝飾。第1期將於4月1日至6月25日舉行，以黑白色為主調，不只食物及餐具用上黑白色，更襯托了以木炭和鉛筆畫的角色草圖。除了期間限定菜單，亦有固定菜單，食物及飲品都按照迪士尼營養指南以減鈉、低糖為主，也有不少全素食品，健康又美味，還有可愛的米奇剪影圖案穿梭食品之中，很有親切感。甜品則有各種水果口味的乳酪及啫喱，亦有多款冷熱飲品。如果睇中Cafe使用的餐具亦可買回家，另有一系列周邊產品包括環保袋、文件夾、抱枕、畫作等，迪士尼粉絲們快快去掃貨！