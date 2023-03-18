馮盈盈親解身形消瘦真相　稱讀碩士可兼顧工作

藝人馮盈盈今日（18日）為無綫綜藝節目擔任嘉賓，之前有傳盈盈因工作量大減，故轉而修讀食物管理碩士？她否認說：「讀碩士一直係我嘅心願，上年12月底拍完劇集《妳不是她》，我就同公司請假，公司好支持同配合我，我想趁自己記性仲唔錯嘅時候去讀書，如果我依家唔讀，將來都唔會讀，所以唔關工作量事。」她稱課程為期一年，今年內就能畢業，問她是否意味着今年不會拍劇？她說：「睇公司點安排，如果唔撞期都可以，咁學校都有假期同會放暑假。（最近好少見到你？）因為要讀書，咁我都有工作冇停過，公司好好，配合到時間嘅工作都會搵我。（怕唔怕觀眾唔記得你？）我唔係消失或離開，我之前拍咗嘅劇集同節目都會陸續出街，遲啲我讀完書出嚟，畀個新感覺大家重新認識我。」

現場所見，她身形瘦了不少，她指沒有刻意減肥，可能因為上學而早睡早起令生活有規律所致，亦為變瘦而開心，問她學校有否靚仔同學？她稱沒有留意：「同班同學相處好融洽，冇因為我嘅藝人身份而有隔膜，不過一齊做Projet嘅組員都係女仔。（冇男同學接近你？）我哋個個返學都係專心讀書，唔會諗呢啲嘢。」